 Merită să apeși accelerația? Un studiu arată cât timp câștigă, de fapt, șoferii grăbiți | adevarul.ro
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Merită să apeși accelerația? Un studiu arată cât timp câștigă, de fapt, șoferii grăbiți

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Depășirea limitei legale de viteză îi ajută pe șoferi să ajungă la destinație cu doar câteva zeci de secunde mai devreme, însă crește considerabil riscul producerii unui accident grav. Este concluzia unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Minnesota, care au analizat mii de deplasări efectuate de șoferi.

În ultimul an, peste 830.000 de șoferi au fost sancționați pentru viteză. FOTO: Shutterstock
În ultimul an, peste 830.000 de șoferi au fost sancționați pentru viteză. FOTO: Shutterstock

Potrivit cercetării, un conducător auto care parcurge, în medie, 46 de kilometri pe zi câștigă doar 54 de secunde dacă depășește limita legală de viteză.

Specialiștii explică faptul că avantajul obținut prin accelerare este adesea anulat de condițiile reale de trafic.

Semafoarele, trecerile de pietoni, coloanele formate în apropierea lucrărilor sau sectoarele de drum cu trafic intens îi obligă și pe șoferii care circulă cu viteză peste limita legală să încetinească, astfel încât diferența de timp față de cei care respectă regulile de circulație devine aproape nesemnificativă.

Analiza mai arată că aproape jumătate dintre șoferii monitorizați au depășit limita legală de viteză cel puțin o dată pe parcursul traseului, iar în perioadele în care au încălcat legea au circulat cu viteză excesivă aproximativ 12% din timpul petrecut la volan.

Instructorii de conducere defensivă avertizează asupra pericolelor

Specialiștii în siguranță rutieră atrag atenția că viteza reduce timpul de reacție și mărește distanța necesară pentru oprirea autoturismului.

„Pe măsură ce viteza de deplasare se mărește și câmpul vizual de restrânge. Ochiul vede obstacolul, trasmite informația creierului și abia apoi comanda creierului să schimbe pedala de pe accelerație pe franza, timp în care mașina nu stă. La 50 de km/ora distanță de frânare este între 8 și 12 m și apoi în funcție de viteză de deplasare, de masa mașinii, de tipul de carosabil, distanța aceasta crește”, explică Ban Costel, instructor de conducere defensivă, pentru Știrile Pro TV.

Acesta precizează că, la o viteză de 50 km/h, distanța de frânare este cuprinsă între 8 și 12 metri, iar aceasta crește în funcție de viteza de deplasare, masa autovehiculului și condițiile carosabilului.

Datele autorităților arată că, în ultimul an, peste 830.000 de șoferi au fost sancționați în România pentru depășirea limitei legale de viteză.

Specialiștii recomandă șoferilor să respecte limitele legale de viteză, spunând că diferența de timp câștigată este minimă, în timp ce riscul producerii unui accident grav crește semnificativ odată cu fiecare kilometru pe oră peste limita admisă.

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