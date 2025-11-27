Luna cadourilor și capcanele cumpărăturilor impulsive. Cum ajung românii să cheltuiască de sărbători mai mult decât își propun

Cumpărăturile impulsive încurajate în așteptarea sărbătorilor, presiunea cadourilor și creșterea cheltuielilor la utilități transformă luna decembrie în una dintre cele mai scumpe perioade ale anului. Darurile de iarnă reprezintă, însă, o tradiție îndelungată, cu o simbolistică aparte.

Pentru mulți români, decembrie, „luna cadourilor” înseamnă costuri suplimentare și cumpărături impulsive, arată unele studii, dar și anxietate legată de cheltuirea banilor, într-o perioadă afectată adesea de neliniștile obișnuite întâmpinării noului an.

De ce rafturile magazinelor devin irezistibile

Mall-urile și magazinele se pregătesc din timp pentru a-și încuraja clienții să cheltuie cât mai mulți bani în această perioadă, iar decorațiunile de Crăciun și ofertele de sărbători împodobesc rafturile încă din lunile octombrie și noiembrie.

Muzica specifică sezonului completează decorul luminat festiv al celor mai multe vitrine, încurajând dorințele irezistibile și reflexele de a cumpăra.

„Experiențele pozitive generate de stimulii vizuali și auditivi în magazin încurajează cumpărăturile impulsive, deoarece consumatorii au emoții și trăiri intensificate și sunt mult mai predispuși să se plimbe prin magazine, având astfel mai multe oportunități de a cumpăra impulsiv. Vitrinele tematice de Crăciun au fost identificate drept cel mai important stimul vizual care atrage consumatorii în magazine în care poate nu intenționau inițial să intre”, arată un studiu publicat de Universitatea din Greenwich, Anglia.

În plus, comportamentul consumatorilor tinde să se modifice în perioada sărbătorilor. „Tradițiile și valorile îi pot predispune să se răsfețe și să angajeze mai puțin un proces decizional rațional, ceea ce duce la creșterea cumpărăturilor impulsive atât pentru sine, cât și pentru cadouri”, mai arată autorii studiului.

Tradiția cadourilor, cu origini biblice

Dincolo de explicațiile științifice legate de cheltuielile neprevăzute din perioada sărbătorilor, tradiția oferirii cadourilor are rădăcini biblice și s-a păstrat puternic în cultura multor popoare. Alături de „familie” și „lumină”, cuvântul „cadou” se numără printre cele mai menționate cuvinte în perioada sărbătorilor de Crăciun, arată unele cercetări.

Familia reprezintă momentul afectiv al sărbătorilor, lumina descrie decorul și magia evocată în această perioadă, iar darurile amintesc de tradiția festivă și au semnificații culturale, exprimând simpatie și apreciere și fiind oferite gratuit, fără a aștepta ceva în schimb.

„Crăciunul este o sărbătoare de natură socială, în care darurile sunt valorizate. Celebrările nașterii lui Hristos au devenit cel mai mare eveniment de distribuire a cadourilor, deoarece pentru creștini darurile exprimă bucuria lor față de nașterea lui Iisus. Potrivit relatării biblice din Evanghelia după Matei, magii sunt cei care vin să se închine Mesiei născut Rege al Iudeilor. Ei vin din Răsărit, călăuziți de o stea, și sunt magi purtători de ofrande pentru a se închina lui Hristos. Ei îi oferă Pruncului Iisus aur, tămâie și smirnă, se închină copilului și îl omagiază prin darurile lor”, arată un studiu recent publicat de cercetătorii unor universități din Portugalia.

Unele cercetări asociază cuvântul „cadou” cu consumerismul și adaugă că acesta aduce cu el costuri, presiune și stres.

„Pe măsură ce se apropie sezonul Crăciunului, cele mai frecvente gânduri sunt legate de ce să cumpăr, pentru cine să cumpăr și când să cumpăr, astfel încât să le oferim oamenilor un cadou de Crăciun”, arată autorii studiului din Portugalia.

Pe ce cheltuiesc banii românii la cumpărături

Mulți români se plâng de prețurile mari și de cheltuielile făcute din impuls, iar cercetările arată că, în ultimii ani, oamenii au încercat să „strângă cureaua” în privința cadourilor și să se orienteze spre lucruri practice.

Promoțiile, reducerile pe durată limitată, ofertele cadou, produsele sezoniere, dorința de a se distra și de a uita pentru moment de calculele economice, senzația de îmbunătățire a nivelului de trai, noutatea produselor, serviciile oferite de retaileri și recomandările îi conving pe români să cheltuiască însă mai mult, chiar cu riscul de a se îndatora, arată unii specialiști în marketing.

Hainele, încălțămintea și accesoriile de îmbrăcăminte rămân printre cele mai populare achiziții, potrivit unor studii de piață recente. Sunt urmate de produsele de îngrijire personală, de articole pentru casă, de jucării și jocuri pentru copii, de electronice și gadgeturi, de mâncare și băutură și de cheltuieli care acoperă activități și experiențe.

Românii în fața listei de cadouri

Pe marile platforme de socializare, subiectul cumpărăturilor de sărbători stârnește dezbateri, la fel și cel al cheltuielilor suplimentare alocate cadourilor și excursiilor de vacanță. Numeroși creatori de conținut de pe TikTok prezintă în această perioadă recomandări de cadouri potrivite pentru diverse bugete alocate acestora.

Pe platforma TikTok, unul dintre trendurile de sezon este „Coșul de Crăciun” (Christmas basket), în care tinerii arată ce produse pun într-un coș pe care îl vor dărui prietenilor. Alte clipuri populare pe aceeași rețea descriu darurile pe care le pot cumpăra pentru apropiați la un buget considerat rezonabil, de 250 de lei. O tânără propune eșarfe, căni decorate, bluze și parfumuri.

Pe platforma Reddit, discuțiile privind cadourile de Crăciun stârnesc mai multe controverse. Unii bărbați par mai puțin pretențioși în privința cadourilor așteptate, însă devin mai stresați atunci când trebuie să meargă la cumpărături.

„Eu, de obicei, nu aștept un cadou anume, pentru că tot ce vreau îmi iau singur când vreau, dar întotdeauna apreciez lucrurile care au legătură cu hobby-urile și pasiunile mele. Cât despre cadoul pentru ea, devine din ce în ce mai greu, că i-am luat de toate de-a lungul anilor: pian, haine fancy, poșetă, bijuterii, laptop și tot așa. I-am făcut cu mâinile mele și o casetă de bijuterii ornamentată. Mă chinui rău aici, că anul ăsta, din păcate, chiar nu am timp să-i fac cu mâinile mele ceva original”, se plânge unul dintre internauți.

O tânără crede că s-a dovedit mai creativă în alegerea cadourilor, reușind să își mulțumească familia și prietenii.

„Din fericire, soțul spune ce își dorește: pulovere de merinos, cărți, sticle cu diverse băuturi, cafele, lenjerie de calitate și mănuși. Prietenilor am încercat să le fac cadouri cu semnificație, dar fără să cheltuiesc prea mult, concentrându-mă pe consumabile. Mamei i-am luat genți și copiilor LEGO și jucării”, adaugă aceasta.

Unii români cred, în schimb, că achiziția unor produse de îngrijire de sărbători nu va da niciodată greș, în timp ce alții susțin că, din cauza costurilor de trai tot mai mari, ajung să considere daruri suficiente de sărbători facturile plătite și alimentele din frigider.

Cum pot fi evitate cumpărăturile impulsive

Cumpărăturile impulsive și cheltuielile suplimentare în „luna cadourilor” pot fi diminuate prin disciplină, arată unii specialiști în dezvoltare personală. Un mijloc banal pentru a reduce cheltuielile este respectarea unei liste de cumpărături concepută înainte de a intra în magazine.

De asemenea, reducerea timpului petrecut în magazine în această perioadă și un buget fix alocat cumpărăturilor contribuie la eficientizarea cheltuielilor. Folosirea numerarului la plăți este considerată o metodă utilă pentru cei care vor să „simtă” cum își cheltuie banii și să devină astfel mai puțin risipitori.

„Înainte să mergi la magazin sau să navighezi online, fă-ți o listă cu lucrurile de care ai cu adevărat nevoie. Obișnuiește-te să încetinești ritmul și să reflectezi înainte de a face o achiziție impulsivă — asta te poate ajuta să economisești bani serioși. Când găsești ceva ce ai vrea să cumperi pe loc, oferă-ți o perioadă de gândire de 24 de ore. În loc să spui vag că vrei să economisești bani, setează-ți un target (n.r. o țintă) concret, de exemplu: «Vreau să economisesc 5.000 de dolari în următorul an.» Fă-ți un buget clar pentru cât poți cheltui și retrage suma respectivă în numerar pentru cumpărături. Când folosești cash, eviți cheltuielile peste măsură și achizițiile impulsive”, sunt câteva dintre sfaturile specialiștilor de la Bankrate, un site popular de finanțe personale.