Târgul de Crăciun București 2026 se deschide vineri, 27 noiembrie, în Piața Constituției, și va putea fi vizitat timp de o lună. Un brad înalt de 30 de metri și concertele unor artiști cunoscuți sunt printre atracțiile evenimentului, la care accesul este gratuit.

Târgul de Crăciun va putea fi vizitat până la sfrâșitul lunii decembrie 2026. Foto: Primăria Municipiului București

Târgul de Crăciun din Piața Constituției, cel mai mare organizat în Capitală, a ajuns la cea de-a XIX-a ediție. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului București, prin ARCUB (Arte și Evenimente Urbane București), și are loc între 27 noiembrie și 27 decembrie 2026.

Deschiderea oficială va avea loc vineri, la ora 17:00, odată cu aprinderea iluminatului festiv din Piața Constituției și de pe marile bulevarde ale Capitalei. La ediția din 2025, târgul a atras peste 1,5 milioane de vizitatori, potrivit organizatorilor.

Programul Târgului de Crăciun din Piața Constituției

Târgul de Crăciun București 2026 va fi deschis zilnic, până în 27 decembrie. În ziua inaugurării, vineri, 27 noiembrie, programul de vizitare va fi între orele 17:00 și 22:00. În restul perioadei, târgul va fi deschis de luni până vineri între orele 12:00 și 22:00, iar sâmbăta și duminica între orele 10:00 și 22:00.

În Piața Constituției au fost amenajate 133 de căsuțe, unde vizitatorii vor găsi preparate tradiționale, dulciuri și băuturi de sezon, decorațiuni de Crăciun, obiecte de artizanat și cadouri realizate de meșteșugari și producători români.

În centrul târgului se va afla un brad de Crăciun înalt de 30 de metri, împodobit cu o instalație luminoasă alcătuită din 171.000 de LED-uri. Roata panoramică, caruselul și trenulețul vor funcționa în același interval orar cu târgul.

Casa lui Moș Crăciun, amenajată într-un spațiu de peste 100 de metri pătrați, decorat și pictat manual, va fi deschisă între 4 și 27 decembrie. Copiii vor putea participa la ateliere de creație, vor întâlni personaje de poveste și vor putea lăsa scrisori pentru Moș Crăciun.

Întâlnirile cu Moș Crăciun sunt programate în perioada 12–24 decembrie, de luni până vineri, între orele 12:00–14:00 și 17:00–22:00, iar în weekend, între 10:00–13:00 și 17:00–22:00. Accesul în Casa lui Moș Crăciun este gratuit.

Programul spectacolelor și artiștii care vor concerta

Târgul de Crăciun București se deschide în ajunul minivacanței de Sfântul Andrei și de Ziua Națională a României. Pentru primele cinci zile ale evenimentului, organizatorii au pregătit concerte de muzică pop, rock, colinde și spectacole folclorice.

Vineri, 27 noiembrie, programul artistic va începe la ora 18:00, cu un recital de colinde și cântece de Crăciun susținut de Corul de Copii Radio. De la ora 19:00 vor concerta Alina Sorescu & Picii lu' Soreasca, de la ora 20:00 va urca pe scenă Fuego, iar de la ora 21:00, formația Zdob și Zdub.

Sâmbătă, 28 noiembrie, seara va fi dedicată muzicii rock. The Kryptonite Sparks va concerta de la ora 18:30, Toulouse Lautrec de la ora 19:30, iar Bere Gratis, alături de Gheorghe Zamfir, de la ora 20:30.

Duminică, 29 noiembrie, pe scena din Piața Constituției vor urca Alexandra Ungureanu Band, de la ora 19:00, OCS, de la ora 20:00, și Vunk, de la ora 21:00.

Luni, 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, programul artistic va începe la ora 19:00, cu Shining Stars by Amalia Niță, urmat de Nadir, de la ora 20:00, și Loredana & Banda Agurida, de la ora 21:00.

Marți, 1 decembrie, de Ziua Națională a României, concertele vor începe la ora 19:00, cu Florin Grigore & Star Music Band. De la ora 19:45 vor urca pe scenă Valeria Arnăutu și Grupul Vocal „Vlăstarele Cântecului Românesc”, iar de la ora 20:30 va avea loc spectacolul „Cu România în suflet”, cu Ioana Maria, Doinița și Ionuț Dolănescu, Orchestra „Rapsozii Moldovei” și invitații lor.

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Programul artistic va continua în weekendurile din decembrie, de vineri până duminică. Printre artiștii anunțați de organizatori se mai numără Andra, Horia Brenciu, Paula Seling, Alina Eremia, Lidia Buble, Elena Gheorghe, Nicu Alifantis și Damian Drăghici.

Accesul la târg se face prin patru porți

Accesul la Târgul de Crăciun din Piața Constituției este gratuit, însă va fi permis în limita capacității spațiului amenajat.

Accesul se va face prin patru porți amenajate în Piața Constituției, dinspre Ministerul Finanțelor, Institutul Național de Statistică, Parchetul General și Ministerul Mediului. În cazul unei aglomerații mari, organizatorii vor permite accesul publicului și dinspre Bulevardul Libertății. Vizitatorii vor putea fi supuși controalelor de securitate, iar organizatorii le recomandă să nu vină cu bagaje mai mari decât dimensiunile unei coli A4.

Copiii cu vârsta sub 14 ani vor avea acces doar însoțiți de un adult. Este interzisă intrarea cu băuturi alcoolice, recipiente din sticlă, biciclete, trotinete, drone, artificii și petarde. De asemenea, colindatul spontan și alte activități artistice sunt interzise în lipsa acordului scris al organizatorilor.

Accesul cu câini este permis, cu condiția ca aceștia să fie ținuți în lesă, iar cei de talie mare sau din rase considerate periculoase să poarte botniță. Organizatorii recomandă însă vizitatorilor să nu vină însoțiți de animale de companie, din cauza aglomerației și a zgomotului.

Vizitatorii pot ajunge la Târgul de Crăciun București cu metroul, coborând la stațiile Izvor sau Piața Unirii, deservite de magistralele M1, M2 și M3. În apropierea Pieței Constituției circulă liniile STB 63, 73, 100, 104, 116, 117, 123, 205, 312 și 385, dar și tramvaiele 7, 23, 27, 32 și 47.

Primăria Capitalei a anunțat restricții de circulație pe Bulevardul Unirii și Bulevardul Libertății, între orele 16:00 și 02:00, în perioadele 27–30 noiembrie, 1 decembrie, 4–6 decembrie, 11–13 decembrie și 18–27 decembrie 2026. Alte restricții parțiale vor fi menținute în zona târgului până în 30 decembrie.

Cât a cheltuit primăria Capitalei pentru Târgul de Crăciun 2026

Două dintre principalele licitații pentru organizarea Târgului de Crăciun București 2026, vizând amenajarea acestuia și serviciile de scenotehnică, sonorizare, lumini și video, au avut o valoare estimată de peste 5,2 milioane de lei, fără TVA.

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La acestea se adaugă serviciile de pază, estimate la 777.004 lei, și cele în domeniul situațiilor de urgență, la 94.600 de lei. Astfel, valoarea celor patru achiziții prevăzute în Programul anual al achizițiilor publice al ARCUB – Arte și Evenimente Urbane București, instituția din subordinea municipalității care organizează târgul, depășește 6,1 milioane de lei, fără TVA.

Licitația pentru amenajarea târgului a fost anulată după ce firma desemnată câștigătoare, Rafanelli Events LTD, nu a mai semnat contractul. În urma unei negocieri fără publicare prealabilă, contractul a fost semnat cu Multimedia Film SRL, în 18 noiembrie, potrivit publicației Buletin de București.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunța, într-un comunicat de presă al municipalității din 31 octombrie 2026, că organizarea târgului din acest an va fi mai puțin costisitoare decât în anii precedenți.

„Târgul de Crăciun de anul acesta va fi la același nivel de dotări precum cel din anii trecuți, DAR va costa cu 5.000.000 de lei mai puțin. În plus, vom aduce bani mai mulți din sponsorizări. Vendorii au fost selectați pentru prima dată de o comisie lipsită de ingerințe politice”, declara Ciprian Ciucu.

În 20 noiembrie, Primăria Capitalei anunța că a atras peste 1,6 milioane de lei din sponsorizări pentru organizarea târgului.