 Motivul absurd pentru care judecătorii au respins cererea de intrare în insolvenţă a STB. Ciucu îl invocă pe Kafka | adevarul.ro
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Motivul absurd pentru care judecătorii au respins cererea de intrare în insolvenţă a STB. Ciucu îl invocă pe Kafka

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Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că Tribunalul a respins cererea de intrare în insolvenţă depusă de Societatea de Transport Bucureşti (STB), după ce în lista creditorilor nu au fost indicate numele şi prenumele miilor de salariaţi cărora societatea le datorează bani pentru biletele de odihnă şi tratament.

Ciprian Ciucu
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei FOTO: Facebook

Într-o postare pe Facebook referitoare la decizia instanţei, edilul general face referire, în debut, la un citat din romanul "Procesul" de Franz Kafka: "Este posibil ca autorităţile să aibă dreptate, dar este tot atât de posibil ca ele să nu aibă dreptate".

Ciucu susţine că pentru STB ar fi fost "foarte greu" să includă numele, prenumele şi adresele miilor de salariaţi, în condiţiile în care publicarea acestor date ar fi putut genera probleme din perspectiva legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.

"Aşa o fi, salariaţii ar trebui să se înscrie la masa credală, fiecare în parte, pentru biletele de odihnă şi tratament. În fine, STB caută soluţii să se conformeze. Dar presiunea din partea tuturor, mai ales a caselor de insolvenţă, este mare. E cel mai mare şi importat dosar de insolvenţă de astăzi. Tot ce îmi doresc este ca STB să se redreseze şi transportul public să fie mai bun", precizează Ciprian Ciucu.

Potrivit motivării instanţei, creditorii salariali au creanţe în valoare totală de 3.285.880 de lei, reprezentând decontarea biletelor de odihnă şi tratament.

"Debitoarea nu a indicat în concret numele şi prenumele creditorilor, limitându-se la a menţiona generic 'salariaţi ### SA', nu a precizat adresele acestora şi nici valoarea creanţelor deţinute împotriva societăţii de către fiecare dintre creditori, aşa cum a procedat în cazul creditorilor din celelalte categorii. Această modalitate de întocmire a listei creditorilor contravine prevederilor art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014, care au caracter neechivoc cu privire la datele pe care trebuie să le conţină documentul", se arată în motivarea citată de Ciucu.

Marţi, edilul general anunţa că tribunalul a respins cererea de intrare în insolvenţă depusă de către STB, invocând lipsa de documente, potrivit Agerpres.

"Am vorbit cu managementul STB şi se jură că le-au verificat de şapte ori şi că s-au depus toate, că cererea a fost completă. Voi verifica. Au fost cinci dosare opisate, în sală nimeni nu a invocat nicio lipsă", preciza Ciucu.

El menţiona ulterior că, dacă STB nu intră în insolvenţă, pe termen "cel mult mediu" Primăria Municipiului Bucureşti "va intra în incapacitate" de plată.

Ciucu sublinia că, în lipsa restructurărilor şi "decăpuşării de contracte neperformante", costul serviciului public de transport va fi din ce în ce mai mare, penalităţile vor creşte şi nu vor fi bani pentru proiecte mari pentru infrastructura oraşului.

"Firma de insolvenţă va fi nevoită să identifice cauzele şi să explice cum s-a ajuns aici. Da, PMB are o vină că din 2019 târâie datorii de circa un miliard în fiecare an", mai scria el.

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