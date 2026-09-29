Dorinel Munteanu nu-l abandonează la greu pe Gică Hagi. Mesaj răspicat pentru contestatari: „Chiar dacă mă înjură lumea, îl susțin!”

Debutul lui Gică Hagi pe banca echipei naționale nu a fost cel așteptat. România a început Liga Națiunilor cu două înfrângeri și se află deja într-o situație complicată după primele două etape, pe ultimul loc în grupă.

Dorinel Munteanu și Gică Hagi Foto: Sportpictures

Tricolorii au pierdut la limită în deplasarea din Suedia, scor 1-2, iar apoi au avut parte de un meci și mai dificil pe teren propriu. Bosnia-Herțegovina s-a impus cu 4-2, după o partidă în care România a avut mari probleme în apărare și a comis mai multe greșeli.

În aceste condiții, Gică Hagi a devenit rapid ținta criticilor, însă nu toată lumea consideră că selecționerul trebuie judecat după doar două partide.

Unul dintre cei care au ieșit public în apărarea „Regelui” este Dorinel Munteanu. Fostul internațional, recordmenul selecțiilor la prima reprezentativă, consideră că Hagi merită în continuare încredere și timp pentru a-și construi echipa.

„A pierdut multe bătălii, dar a câștigat multe războaie!”

Mesajul lui Dorinel Munteanu a fost unul clar: trecutul lui Hagi la echipa națională și în fotbalul românesc nu poate fi ignorat din cauza unui început slab.

Pentru România urmează acum două partide care pot schimba rapid atmosfera din jurul naționalei. Tricolorii vor merge în Polonia, iar apoi vor reveni acasă pentru revanșa cu Suedia. După două rezultate negative, presiunea este deja ridicată, iar următoarele meciuri vor oferi primele indicii despre direcția în care merge echipa lui Hagi.

„Vreau să discut mai puțin despre rezultat, chiar dacă rezultatele sunt esențiale în fotbal. Ceea ce vreau să spun este că atacurile frontale și lipsite de bun simț ale oamenilor din fotbalul românesc față de Gică Hagi nu își au rostul. Eu am un respect față de Gică pentru că am fost colegi, iar acum suntem în breaslă.

Vreau să-i transmit toată susținerea mea și sunt total de acord cu el, pentru că eu știu cum se muncește la un nou proiect. Discutăm despre calificarea lui Edi Iordănescu de mult timp, că Edi a rezolvat mai mult decât Gică. Să nu uităm că Edi a plecat de la națională, nu l-a dat nimeni afară. Eu știu ce înseamnă un proiect și durează. Gică Hagi a pierdut multe bătălii, dar a câștigat multe războaie. Este un învingător, așa cum sunt și eu.

„Trebuie să-i dăm încredere, nu să aruncăm cu pietre!”

Este total fals să fie criticat. Exclud presa, pentru că jurnaliștii își fac datoria, trebuie să scrie realitatea, indiferent dacă ea este bună sau rea. M-au deranjat unii oameni din fotbalul românesc, chiar și o parte dintre colegii mei, care l-au atacat pe Gică Hagi. Eu îl susțin 100%. Peste noapte, toată lumea dă sfaturi. Proiectul este abia la început, trebuie să-i dăm încredere, nu să aruncăm cu pietre. Poți să mai greșești la început, e normal. Știm cu toții unde este fotbalul românesc.

Durează până când un antrenor își găsește jucătorii. Nu mai vorbim de selecționer, că nu avem 3 milioane de jucători pentru națională. Chiar dacă mă înjură lumea, eu îl susțin pe Gică Hagi. Am lucrat și eu la Galați pentru proiecte, m-am consumat enorm, dar nu-ți face nimeni statuie. Sincer, chiar mă rog pentru Gică, să fie puternic în aceste momente. Aseară am adormit greu. Și din cauza rezultatului, dar mai ales când am văzut ce se vorbește despre Gică Hagi. Gică Hagi își primește și acest val de ură și pentru că Ianis este fiul său. Nu înțeleg de ce. Are puțini susținători. Nu cer nimănui respect, dar măcar să-l susțină!”, a spus Dorinel Munteanu, conform digisport.ro.