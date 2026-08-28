 Păţania unui turist britanic amendat, fără să ştie, într-un autobuz STB din Capitală: „Am crezut că mă ajută pentru că îmi fusese respins cardul” | adevarul.ro
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Păţania unui turist britanic amendat, fără să ştie, într-un autobuz STB din Capitală: „Am crezut că mă ajută pentru că îmi fusese respins cardul”

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Un turist britanic, venit pentru prima oară în România, şi-a împărtăşit pe reţelele sociale experienţa neplăcută de care a avut parte în prima sa zi în Bucureşti, când a fost amendat cu 80 de lei într-un autobuz STB.

amenta STB turist britanic Reddit jpg
Foto: Reddit

Un turist britanic a povestit pe Reddit cum a fost amendat cu 80 de lei într-un autobuz din București, fără să își dea seama că suma pe care o achita reprezenta o amendă. El spune că a crezut că angajatul STB îl ajută să plătească biletul după ce cardul îi fusese respins.

Bărbatul a povestit că, imediat după ce s-a urcat în autobuz, a încercat să achite călătoria, însă cardul nu a fost acceptat. În apropierea lui se afla un controlor care vorbea cu alți călători, iar după ce a observat problema cu plata s-ar fi îndreptat către el.

Pentru că nu și-a dat seama inițial că bărbatul era controlor, turistul i-a explicat că este străin. Folosindu-se de Google Translate, angajatul i-a spus că trebuie să facă plata folosind telefonul lui. Britanicul susține că a înțeles că i se oferă o soluție pentru plata biletului, nu că urmează să primească o amendă.

„Eram în Bucureşti de mai puţin de 24 de ore. Pentru prima dată.

M-am urcat în autobuz și mi-a luat cam un minut să plătesc. Am încercat să plătesc, dar cardul continua să fie respins. Era acolo un controlor (înainte să-mi dau seama cine este) care vorbea cu niște străini, iar aceștia îl ignorau. De îndată ce a văzut că îmi este respins cardul, a alergat spre mine. Nu știam exact ce vrea, dar i-am explicat că sunt turist. Apoi mi-a vorbit folosind Google Translate și mi-a explicat că trebuie să plătesc pe telefonul lui. M-am gândit că este în regulă și am apropiat cardul, iar la final mi-a încasat 80 de lei și a înregistrat-o ca amendă. Camerele de supraveghere ar arăta clar că eu încercam să plătesc înainte de a interacționa cu acest om.

Simt că a făcut abuz de putere, mai ales după ce am aflat că el blocase sistemul în timp ce eu încercam să plătesc. Dacă blocase aparatele pentru ceilalți călători, nu ar fi trebuit să mă împiedice pe mine să plătesc pe calea normală. În plus, nu mi-a explicat că este o amendă, ci doar că trebuie să plătesc cu cardul. Am crezut că mă ajută pentru că îmi fusese respins cardul”, a scris acesta pe Reddit.

„Bun venit în București”

Relatarea turistului a generat numeroase comentarii. Mai mulți utilizatori au povestit că au avut, la rândul lor, experiențe neplăcute cu controlorii din transportul public bucureștean. Mulţi au avut calificative dure la adresa angajaţilor STB, despre care spun că se grăbesc să blocheze aparatele de plată imediat ce urcă în autobuz şi cei care abia au urcat nu au prea mult timp la dispoziţie să-şi ia bilete.

Alții i-au oferit informații despre achiziționarea și valabilitatea biletelor sau i-au indicat posibilitatea de a depune o reclamație la STB.

* „Îmi pare rău să aud asta, omule. Controlorii sunt nedrepți și sunt niște nesimțiți. Unii dintre ei sunt selectivi și îi amendează doar pe cei care par să aibă bani. I-am văzut iertând bătrâni, tineri și oameni care nu arătau prea înstăriți.Într-un caz, la o gară, unde oamenii aveau mâinile ocupate cu bagajele, un controlor s-a urcat înaintea tuturor și a blocat validatorul. Desigur, toți cei din spatele lui nu au putut să-și scaneze biletele. Unii dintre ei a trebuit mai întâi să își pună bagajele jos înainte de a putea măcar să încerce să scaneze. Câțiva oameni au fost amendați.

O fată s-a enervat rău de tot și s-a certat cu el despre moralitatea blocării aparatului. I-a luat numele și a sunat la numărul de contact STB ca să facă plângere. Nu știu cum s-a terminat.”

* „Îmi pare rău că ți s-a întâmplat asta. Nu ar fi trebuit să plătești, ci să-i ceri controlorului să cheme poliția ca să te identifice (ei singuri nu te pot obliga să te legitimezi, doar poliția poate). Nu se vor obosi să facă asta dacă nu au un caz solid, pentru că le-ar lua jumătate de zi. Sigur, ai putea depune o petiție la compania de transport, dar, ca să fiu sincer, să te cerți cu instituțiile românești (sau companiile publice) pentru vreo 15 euro este o bătaie de cap care nu merită. Consideră că ai mers cu taxiul și fii mai atent data viitoare.”

* „Unul de-ai noștri! Unul de-ai noștri! E aproape ca o inițiere în viața de bucureștean. Și eu am luat aceeași amendă când am venit prima dată în București.”

* „Bun venit în București. Poți depune o plângere pe site-ul STB.”

* „Sistemul e făcut exact pentru asta. Nu e vina ta, trebuie să ai biletul pregătit înainte să te urci. Camerele de supraveghere sunt doar în caz de hărțuire sau ceva de genul, nu te baza pe ele”, sunt doar câtva dintre comentariile celor călătorasc cu mijloacele de transport din Bucureşti.

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