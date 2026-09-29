 Curtea de Apel București respinge cererea Asociației Italienilor de a suspenda desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier | adevarul.ro
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Curtea de Apel București respinge cererea Asociației Italienilor de a suspenda desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier

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Curtea de Apel București a respins marți, 29 septembrie, ca inadmisibilă, solicitarea Asociației Italienilor din România (RO.AS.IT) privind suspendarea decretului prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan candidat la funcția de prim-ministru.

Curtea de Apel respinge cererea de suspendare a decretului prin care Siegfried Mureșan a fost desemn
Curtea de Apel respinge cererea de suspendare a decretului prin care Siegfried Mureșan a fost desemn Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâta Regia Autonomă 'Monitorul Oficial'. Respinge cererea de chemare în judecată cu obiect suspendare executare act administrativ - Decret 770/2026 formulată de reclamanta Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT împotriva pârâtei Regia Autonomă 'Monitorul Oficială' pentru lipsa calităţii procesuale pasive. Admite excepţia inadmisibilităţii invocată de pârâta Administraţia Prezidenţială. Respinge cererea de suspendare executare act administrativ - Decret 770/2026 formulată de reclamanta Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT în contradictoriu cu pârâta Administraţia Prezidenţială ca inadmisibilă. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare”, se arată în decizia CAB.

Instanța a admis excepția invocată de Administrația Prezidențială și a stabilit că cererea de suspendare a Decretului 770/2026 este inadmisibilă. În cazul Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, judecătorii au admis excepția lipsei calității procesuale pasive. Decizia poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare.

Dosarul fusese deschis pe 22 septembrie de RO.AS.IT, organizație condusă de deputata neafiliată Ioana Grosaru. Asociația a chemat în judecată Administrația Prezidențială și Monitorul Oficial și a solicitat suspendarea executării decretului prezidențial prin care Mureșan a fost desemnat să formeze noul Guvern.

Demersul RO.AS.IT a generat reacții și în interiorul comunității italiene din România. Pe 26 septembrie, 11 organizații au transmis că nu consideră că poziția unei singure asociații poate fi prezentată drept poziția întregii comunități italiene.

Organizațiile au susținut că desemnarea premierului este o procedură constituțională și instituțională și au avertizat împotriva folosirii numelui comunității italiene pentru transmiterea unor mesaje politice care nu sunt asumate de aceasta.

RO.AS.IT a mai contestat în instanță, în aprilie, decretele prezidențiale privind numirea șefilor DNA, Parchetului General și DIICOT.

Înaintea pronunțării, fostul judecător Cristi Dănileț a susținut că actele prezidențiale emise în exercitarea atribuțiilor constituționale nu pot fi atacate în instanțele de drept comun.

„Reamintesc că studenții la Drept învață încă din anul I că decretele prezidențiale nu pot fi contestate când sunt acte de putere”, a afirmat Dănileț într-o postare pe Facebook.

Prin decizia de marți, Curtea de Apel nu a dispus suspendarea decretului prin care Siegfried Mureșan a fost desemnat candidat la funcția de premier. Desemnarea fusese făcută de Nicușor Dan pe 21 septembrie, prin Decretul 770/2026.

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