 Se vinde una dintre cele mai frumoase vile din București, fosta reședință a unui dirijor celebru: cât costă clădirea cu 29 de camere și capelă | adevarul.ro
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Se vinde una dintre cele mai frumoase vile din București, fosta reședință a unui dirijor celebru: cât costă clădirea cu 29 de camere și capelă

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O vilă spectaculoasă din cartierul Dorobanți, în care a locuit celebrul dirijor Constantin Silvestri, este scoasă la vânzare. Proprietatea are 29 de camere, terase la mai multe niveluri, curte interioară și chiar o capelă cu orgă.

Vila în care a locuit Constantin Silvestri
Vila în care a locuit Constantin Silvestri Foto: Foto: FB/Aici a Stat

Vila de pe Strada Paris este pusă în vânzare pentru 6 milioane de euro. Proprietatea are o suprafață utilă de peste 1.000 de metri pătrați și se află la câteva minute de Piața Victoriei.

Impozanta clădire poate fi folosită ca reședință, spațiu de birouri sau showroom și este disponibilă inclusiv pentru închiriere, pentru 15.000 de euro pe lună.

Proprietatea este înscrisă ca monument istoric de categoria B. Construcția inițială a fost ridicată în 1929, în stil eclectic, după planurile arhitectului Siegfried Kofczinski. În anii 1940, imobilul a fost transformat după intervenția arhitectului Ion Giurgea.

Vila din Dorobanți în care a locuit Constantin Silvestri, scoasă la vânzare
Vila din Dorobanți în care a locuit Constantin Silvestri, scoasă la vânzare Foto: Foto: FB/Alex Radescu

Vila păstrează numeroase elemente arhitecturale originale sau istorice: colonade, vitralii colorate și șeminee din piatră decorate cu simboluri heraldice. Una dintre încăperile neobișnuite ale proprietății este o capelă de rugăciune cu boltă pictată și o orgă care i-a aparținut lui Constantin Silvestri.

„Poate cel mai fascinant aspect al acestei clădiri este bogăția spațială: multitudinea de terase plasate la niveluri diferite, seria de curți interioare încadrate de coloane și arce care filtrează fermecător lumina, reproducând într-un fel aerul mediteraneean”, se arată în anunțul de vânzare.

Casa în care a locuit Constantin Silvestri

Vila este legată de numele lui Constantin Silvestri, unul dintre cei mai importanți muzicieni români ai secolului XX. 

S-a născut la 31 mai 1913, la București, și a fost unul dintre cei mai importanți dirijori, compozitori și pianiști români ai secolului XX. A început studiul pianului în copilărie și a urmat cursurile Conservatorului din București, unde i-a avut ca profesori pe Mihail Jora, la compoziție, și Florica Musicescu, la pian.

A debutat ca pianist la vârsta de 10 ani, iar în 1930, când avea doar 17 ani, a debutat ca dirijor alături de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din București, dirijând propria compoziție „Preludiu și fugă (Toccata)”. În 1935 a primit Premiul de compoziție „George Enescu”, potrivit Wikipedia.

Silvestri a ocupat funcții importante în lumea muzicală românească, conducând Opera Română și Filarmonica din București. În 1958, a dirijat premiera românească a operei „Oedipe”, de George Enescu, la Opera Română din București.

În 1957 a debutat în Anglia, la pupitrul Orchestrei Filarmonice din Londra și al Orchestrei Philharmonia. A susținut, ulterior, concerte în mai multe țări europene, iar în 1961 a devenit dirijor principal al Orchestrei Filarmonice din Bournemouth, funcție pe care a deținut-o până la sfârșitul vieții.

Constantin Silvestri a murit la Londra, la 23 februarie 1969, la vârsta de 55 de ani. A rămas cunoscut pe plan internațional atât pentru activitatea sa dirijorală, cât și pentru înregistrările și interpretările sale.

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