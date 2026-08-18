 Tribunalul Bucureşti discută cererea STB de a intra în insolvenţă. Ciucu: „Este decizia corectă” | adevarul.ro
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Tribunalul Bucureşti discută cererea STB de a intra în insolvenţă. Ciucu: „Este decizia corectă”

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Tribunalul Bucureşti va discuta marţi cererea Societăţii de Transport Bucureşti (STB) de intrare în insolvenţă.

Autobuze STB
Autobuze STB FOTO: Primăria București

Potrivit portalului instanţelor de judecată, dosarul a fost înregistrat joia trecută şi a primit un prim termen pe data de 18 august, Societatea de Transport Bucureşti STB SA fiind menţionată drept debitor, în timp ce BMF Grup Soluţii Integrate SRL, Ramco SRL, Tinmar Energy SA, Electroputere VFU Paşcani SA, Romprest Servicii Integrate SRL şi Cleaning Servexpert SRL sunt înregistraţi drept creditori.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat joia trecută că "STB a făcut ceea ce era corect" solicitând instanţei insolvenţa.

"Sunt câteva cifre izbitoare, care vorbesc de la sine, de ce acest pas, care va duce la salvarea companiei, este necesar. Transportul în comun, doar transportul în comun de suprafaţă, ne costă în Bucureşti 34% din bugetul Primăriei Capitalei. Apoi, dacă la costul de operare adăugăm şi datoriile şi penalităţile, valoarea cumulată a acestora ajunge cât întregul buget al PMB. Aceasta este realitatea şocantă. Pentru a fi livrat populaţiei, prima condiţie a oricărui serviciu public este să fie suportabil din punct de vedere bugetar. Iar transportul public devenea din ce în ce mai greu suportabil bugetar", a scris edilul Capitalei pe pagina sa de Facebook.

Conform primarului general, în acest fel nu vor fi acumulate penalităţi, implicit datorii şi mai mari.

"Este decizia corectă, pentru că va urma un plan de restructurare şi de redresare a companiei care nu va afecta nici continuitatea serviciului de transport, nici salariile şoferilor, vatmanilor şi muncitorilor. Vom continua investiţiile, dar este necesar ca această companie foarte mare şi importantă să fie administrată corect şi decăpuşată. Dar nu este suficient, ADI TPBI va trebui să îşi asume rolul pentru care a fost înfiinţată sau va fi desfiinţată! O mare parte din vina ultimilor opt ani aparţine acestei structuri care nu şi-a îndeplinit misiunea şi care, prin deciziile pe care le-a luat, a dus la explozia costurilor de operare în ultimii cinci", a mai scris Ciprian Ciucu.

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