Se restricționează circulația pe strada Popa Nan, în perioada 1-6 septembrie, pentru remedierea unor avarii la rețeaua de gaze

Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat că, în perioada 1-6 septembrie, vor fi instituite restricții de circulație pe strada Popa Nan, pe sensul dinspre strada Delea Veche către Calea Călărași. Măsurile sunt necesare pentru remedierea unor avarii la rețeaua de distribuție a gazelor naturale.

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Cu toate acestea, autoritățile precizează că pe strada Popa Nan, sensul dinspre Calea Călărași către strada Matei Voievod, traficul se va desfășura în condiții normale.

„Având în vedere aceste aspecte, Brigada Rutieră solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere temporare, precum şi semnalele și indicațiile poliţiştilor rutieri”

Brigada Rutieră recomandă pietonilor să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să traverseze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic, iar conducătorii de vehicule le-au înțeles intenţia de a traversa.