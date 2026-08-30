Un proprietar a vrut să-și evacueze chiriașul cu ranga. Bătaie într-un bloc din București

Scandal de proporții, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un bloc din Sectorul 3 al Capitalei. Un proprietar ar fi venit însoțit de mai mulți bărbați și ar fi încercat să-și evacueze chiriașul, despre care susținea că nu își mai plătise chiria de mai multe luni. Pentru a intra în apartament, acesta ar fi folosit o rangă. Conflictul a degenerat rapid într-o altercație și a fost folosit și spray lacrimogen.

Foto: Poliția Română

Incidentul s-a produs în seara zilei de sâmbătă, 29 august, într-un bloc din cartierul Mihai Bravu din București. Proprietarul ar fi mers la apartamentul său pentru a-i cere chiriașului să părăsească locuința, după mai multe luni în care acesta nu și-ar fi achitat obligațiile.

Bărbatul nu ar fi plecat din locuință, iar proprietarul ar fi venit ulterior însoțit de cel puțin cinci persoane. Grupul ar fi încercat să forțeze ușa apartamentului cu o rangă de fier.

Conflictul a degenerat în bătaie

Situația a escaladat, iar între cele două grupuri ar fi izbucnit un scandal. Mai multe persoane s-ar fi lovit cu pumnii și picioarele, iar chiriașul ar fi folosit spray lacrimogen pentru a se apăra.

Speriați de zgomotele provocate de bătaie, vecinii au alertat autoritățile. La fața locului ar fi fost trimise trei echipaje de poliție pentru a calma spiritele și a separa persoanele implicate.

Odată ajunși la bloc, polițiștii au intervenit pentru a opri conflictul și au început verificările pentru a stabili cu exactitate cum s-au desfășurat evenimentele.

Atât proprietarul, cât și chiriașul au fost conduși la secția de poliție pentru a da declarații.

Chiriașul ar fi rămas fără monitor după altercație

După plecarea polițiștilor, conflictul nu s-ar fi încheiat complet. Potrivit unor surse pentru Gândul, proprietarul și chiriașul s-ar fi întors în cartier și ar fi continuat să discute despre plecarea celui din urmă din apartament.

Chiriașul s-ar fi plâns că, în timpul violențelor, monitorul computerului său ar fi fost spart.

În același timp, în apropierea blocului ar fi fost văzute haine aruncate pe stradă, sub fereastra apartamentului, iar mai mulți indivizi ar fi transportat piese de mobilier. Imaginile ar fi indicat că chiriașul a început să își scoată bunurile din locuință și ar fi decis să nu mai rămână în apartament peste noapte.