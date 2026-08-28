 Incendiu violent la Autobaza STB Ferentari din București. Pompierii intervin cu 13 autospeciale | adevarul.ro
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Video Incendiu violent la Autobaza STB Ferentari din București. Pompierii intervin cu 13 autospeciale

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Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, la o hală din cadrul Autobazei STB Ferentari, situată pe strada Pășunilor, în Sectorul 5 al Capitalei.

Sursa video: ISU

UPDATE 13.45 Flăcările au afectat și un autobuz din interiorul halei 

Incendiul s-a manifestat pe aproximativ 300 mp, afectând și un autobuz aflat în interiorul halei. În continuare nu au fost raportate victime. 

Pompierii lucrează în continuare pentru lichidarea micilor focare și răcirea zonei de intervenție.

Nu au fost raportate victime

La sosirea primelor echipaje de pompieri, incendiul se manifesta în interiorul halei, cu flacără deschisă și degajări mari de fum, existând posibilitatea ca focul să se propage.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate 10 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

Până la acest moment nu au fost raportate victime.

Intervenția pompierilor este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care a izbucnit incendiul și eventualele pagube produse.

Misiunea este în dinamică, iar informațiile vor fi actualizate pe măsură ce autoritățile vor transmite noi date.

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