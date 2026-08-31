Un bărbat suspectat că a furat din casa unui pensionar 5.500 de euro, recunoscut pe stradă din Capitală și imobilizat de doi polițiști în timpul liber

Un bărbat bănuit de furtul unei sume importante de bani din apartamentul unui pensionar a fost recunoscut pe o stradă din Sectorul 1 de doi polițiști aflați în timpul liber. Cei doi l-au imobilizat și l-au dus la sediul Secției 17.

Sursa video: Secţia 17 Poliţie / imagini amator

Totul a început pe 5 august, când un pensionar de 77 de ani a sesizat Poliția după ce a constatat că din locuința sa din Sectorul 5 lipseau 5.500 de euro. Cercetările au dus la identificarea unui bărbat de 42 de ani, suspectat că ar fi intrat în locuință și ar fi luat banii.

Potrivit polițiștilor, acesta ar fi profitat de faptul că proprietarul plecase de acasă fără să încuie uşa, iar hoţul a intrat nestingherit în locuință.

Căutările au continuat până pe 28 august, când doi polițiști de la Secția 17, aflați în timpul liber, l-au recunoscut pe suspect pe o stradă din Sectorul 1. Aceștia au intervenit și l-au imobilizat, după care l-au dus la sediul subunității pentru audieri și pentru dispunerea măsurilor legale.

În urma probelor administrate în dosar, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Pe 29 august, a fost dispusă arestarea lui preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit unor surse neoficiale, cei 5.500 de euro care i-au fost furaţi erau economiile pensionarului, strânse din pensie și păstrate într-un sertar din dormitor, care nu era asigurat. Aceleași surse afirmă că victima obișnuia să primească în casă persoane fără adăpost, cărora le oferea bani și mâncare. O variantă luată în calcul este că bărbatul suspectat de furt ar mai fi fost în locuință.

Aceste informații nu au fost confirmate până acum de polițiști.

În acest context, Poliția Capitalei le recomandă proprietarilor să își închidă corespunzător ușile și ferestrele atunci când pleacă de acasă, inclusiv pentru perioade scurte.

Polițiștii recomandă, de asemenea, ca sumele importante de bani și obiectele de valoare să fie păstrate în locuri sigure și ca persoanele care observă situații suspecte în apropierea locuinței să sesizeze Poliția la 112.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 17, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, în cadrul unui dosar penal pentru furt.