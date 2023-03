Piața Obor, lăudată în Financial Times. Jurnalistă uimită de ce a găsit pe tarabe: În Anglia nu e salată

Piața Obor din Capitală este subiectul unui amplu reportaj în prestigioasa publicație Financial Times, fiind dată exemplu pentru comerțul practicat de micii producători agricoli.

Jurnaliștii englezi fac o comparație cu ceea ce se întâmplă în Marea Britanie, unde piața se confruntă cu o penurie de legume, precum salată, ceapă, roșii sau castraveți. În schimb, în Piața Obor, se găsesc de toate, iar jurnaliștilor britanici li se recomandă să cumpere urzici pentru a prepara o ciorbă gustoasă. Englezii sunt uimiți de abundența de produse din Piața Obor, dar și de faptul că acestea sunt proaspete. Pe lângă oferta bogată, jurnaliștii britanici sunt surprinși și de amabilitatea comercianților, conform reportajului din Financial Times citat de agrointel.ro.

„90 de tone de produse proaspete ajung aici zilnic“

„Cumpăr o salată frumoasă, untoasă, de la Florian cu 3 lei — adică cam 50 de pence — împreună cu câteva legături de ceapă de primăvară cu frunze lungi și luxuriante; ridichi crocante de un roșu aprins; pătrunjel și mărar. Totalul ajunge la 18 lei. Florian este nedumerit când îi spun, traducând de pe telefon, că nu există salată în Anglia în zilele noastre. De la taraba lui înălțată în piață, cu grămezi de produse de jur împrejur, Florian mă învață să spun „18” în română și aplaudă când reușesc la a treia încercare. Zâmbește când spun «Mulțumesc», dar la cam atât se rezumă cunoașterea limbii române”, transmite Erica Wagner, care semnează reportajul din Financial Times.

Autoarea spune că Piața Obor este cea mai mare și cel mai bine aprovizionată din București, chiar din România.

Lindsey Hilsum a publicat pe Twitter o fotografie dintr-un supermarket din Herson: ”Nu e criză de roşii aici - dar sunt în Herson, un oraş ucrainean din prima linie a frontului care este bombardat zilnic de ruşi, nu într-un supermarket britanic".

„90 de tone de produse proaspete ajung aici zilnic pentru a fi vândute: fructe și legume la parter, cu zeci de tarabe individuale concurând pentru a afișa cel mai luxos spanac și cel mai lung praz. Aici există miere, ierburi și nuci, precum și un automat uriaș care oferă iaurt de diferite grosimi. Urcați scara rulantă și sunt măcelari, brânzeturi și brutari. Este deschis șapte zile pe săptămână de la 7:00 până la 19:00. Se închide la 16:00 duminica”, spune Erica Wagner.

Urzica și loboda au stârnit interesul jurnaliștilor britanici

Urzica și loboda au atras atenția jurnaliștilor britanici, deoarece nu le mai văzuseră până atunci: „Una dintre bucuriile de a fi în București a fost descoperirea verdețurilor locale, autohtone și de sezon. Va trebui să mă ierți, pentru că sunt o fată de oraș, dar la început nu am recunoscut coșurile cu frunze țepoase. Un comerciant era dornic să cumpăr de la el. Mi-am dat seama în cele din urmă că este vorba despre urzici adunate în mod tradițional primăvara, din care am făcut o supă catifelată, folosind o bază din prazul dulce și semințe de fenicul cumpărate vrac într-o pungă de hârtie. Am încercat loboda, de asemenea, pe care nu am văzut-o niciodată în Marea Britanie“.