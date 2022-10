Plante medicinale care se culeg în octombrie. Beneficiile și riscurile remediilor naturiste

Plantele medicinale au perioade diferite de recoltare. Unele se culeg primăvara sau vara, altele - toamna. În octombrie, de exemplu, se recoltează rădăcina de cicoare, urzica moartă albă și talpa gâștii.

Să ai în casă câteva plante medicinale poate fi de ajutor în situații în care te confrunți cu acel disconfort sau cu afecțiuni ce pot fi ameliorate, dincolo de medicamentele alopate, și cu remedii naturiste.

Cicoarea, înlocuitor al cafelei

Octombrie este luna în care îți poți face unele stocurile direct din natură.

„Se culeg rădăcinile de cicoare. În scopuri medicinale se folosește rădăcina plantei care se recoltează prin dezgropare cu cazmaua. Se spală în curent de apă, după care se despică pe lungime şi se pune la uscat în strat subţire, într-un loc aerisit şi călduros”, arată Agenția Națională a Zonei Montane în Calendarul fermierului montan aferent lunii octombrie.

Desigur, cicoarea (Cichorium intybus), ca aproape toate plantele medicinale, poate fi obținută și din farmaciile naturiste și direct culeasă, uscată și ambalată. Mai importantă decât sursa obținerii este însă lista lungă de beneficii pe care cicoarea le poate aduce sănătății.

„Din rădăcina de cicoare se obține cel mai popular înlocuitor al cafelei. Cicoarea poate reduce nivelul de zahăr din sânge, poate ușura simptomele artritei, îmbunătăți tranzitul intestinal și combate constipația. Ajută la reducerea nivelului colesterolului rău și contribuie la buna funcționare a ficatului și bilei și poate ameliora afecțiunile pielii, iar beneficiile nu se opresc aici”, explică, pentru „Adevărul”, Ana Cristescu, farmacist (farmacie naturistă).

Există și studiile care arată că planta are efecte antiinflamatorii. Mai mult, poate fi de ajutor și în curele de slăbire atât prin faptul că ajută la buna funcționare a colonului și reduce riscul de constipație, cât și prin faptul că diminuează pofta exagerată de mâncare.

Indiferent pentru care dintre aceste beneficii o recoltezi sau o cumperi, cere sfatul unui medic înainte de a începe o cură cu această plantă! Nu toată lumea reacționează la fel la plantele medicinale. Unele persoane pot fi alergice la cicoare sau pot avea reacții adverse (gaze, balonări) la preparatele din această plantă.

Urzică moartă albă, antiinflamatoare, antimicrobiană, hemostatică

Octombrie este și luna urzicii moarte albe (Lamium album).

„Florile de urzică moartă se culeg prin ciupire, partea aeriană prin tăierea tulpinilor de sub ultimele frunze. Acționează decongestiv, ca emolient și expectorant, vasoconstrictor, astringent. Este recomandată la hipertrofii de prostată. Se mai folosește la leucoree, dismenoree, tulburări nervoase la menopauză, catar intestinal, diaree, sângerări nazale etc”, precizează Agenția Națională a Zonei Montane.

Acțiunea sa antiinflamatoare, antimicrobiană, antiseptică, dezinfectantă, decongestivă, diuretică, hemostatică, emolientă, astringentă, antidiareică este completată de altele, precum cea antireumatică (datorită serotoninei și histaminei) sau antianemică (datorită conținutului de acid folic). Virtuțile terapeutice ale plantei depășesc această sferă, dar trebuie să ceri sfatul unui medic pentru a fi sigur că sunt potrivite pentru tine.

„Într-adevăr, preparatele din urzica moartă albă sunt cel mai frecvent solicitate pentru afecțiuni urogenitale (și amintesc aici mai ales cistitele, anexitele și infecțiile urinare), pentru tulburări gastrointestinale, dar este bine de știut că ele sunt recomandate și pentru ameliorarea insomniei, cefaleei ori alergiilor. Administrarea se face, în general, sub formă de infuzie sau tinctură”, menționează Ana Cristescu.

Talpa gâștii, unul dintre cele mai cunoscute hipotensive naturale

Luna aceasta se culege și talpa gâștii (Leonurus cardiaca), denumită astfel după forma frunzelor, o planta deja ultracunoscută mai ales în categoria remediilor naturiste cu indicații în afecțiunile cardio-vasculare și cele legate de menstruație și fertilitate.

„Planta poate fi utilizată sub formă de infuzie, tinctură, pulbere, extract, cataplasme sau chiar în pregătirea băilor de șezut”, specifică Ana Cristescu.

Și în acest caz este recomandat un consult medical care să indice dacă și când este oportună o cură cu talpa gâștii, chiar dacă beneficiile terapeutice sunt cunoscute.

„Preparatele fitoterapeutice din această plantă au acţiune sedativă, calmantă asupra sistemului nervos central şi vegetativ, eficientă în insomnie (este de trei ori mai puternică decât valeriana), anxio-depresivă şi relaxantă a fenomenelor de somatizare în disfuncţii neuro-vegetative respiratorii (crize de astm, dispnee funcţională), cardio-vasculare, digestive (epigastralgii), tulburări de menopauză, tulburări nevrotice diverse, vasodilatatoare, hipotensivă, acţiune relaxantă a musculaturii netede a vaselor de sânge, cardiotonică, antiaritmică, creşte tonusul musculaturii uterului, acţiune cicatrizantă, antiinflamatorie, antiseptic”, transmite Agenția Națională a Zonei Montane.

Trebuie amintit că în octombrie, în unele zone încă se culeg măceșele (de obicei, recoltarea are loc în septembrie). Este deja foarte cunoscut faptul că fructele conţin de 50 de ori mai multă vitamina C decât citricele și sunt indicate pentru întărirea imunității organismului şi grăbirea vindecări bolilor.