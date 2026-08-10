 Peste 10 copii înghesuiți într-o mașină, unii în portbagaj. Explicația șefei afterschool-ului: „Au dorit să încerce” | adevarul.ro
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Video Peste 10 copii înghesuiți într-o mașină, unii în portbagaj. Explicația șefei afterschool-ului: „Au dorit să încerce”

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O înregistrare video distribuită pe un grup local de Facebook din Popești-Leordeni a stârnit indignare în mediul online. În imagini se vede cum directoarea unui afterschool înghesuie în portbagajul unei mașini mai mulți copii.

Sursă video: Grup de Facebook dedicat mamelor din Popești-Leordeni

Imaginile au fost surprinse în zona veche a orașului Popești-Leordeni, în apropierea unei sucursale bancare, spune autoarea postării, care relatează  că a observat cum mai mulți copii, care păreau a fi de vârstă școlară, au fost urcați într-o mașină într-un mod care le-ar fi pus în pericol siguranța.

„Pe scurt, mă plimbam cu cățelul astăzi, la ora 10:00, în zona veche din Popești-Leordeni (...) Nu știu dacă este educatoare, mămică, îngrijitoare, puțin contează. Este inadmisibil ce a făcut. A îndesat în această mașină peste 10 copii, cu rucsace foarte mari. Au fost puși unii peste alții în portbagaj și pe bancheta din spate. Nu am apucat să filmez plecarea, deoarece eram șocată. Se prindeau cu mâinile de lunetă și aveau capul lipit de geamuri cei din spate. «Doamna» era destul de nervoasă și ridica tonul. Vă rog foarte mult să luați măsuri, cei care recunoașteți de unde sunt cei mici sau cine este «doamna». Pe lângă faptul că i-a expus la un pericol enorm, pentru orice distanță, oricât de mică, acei copii s-au strivit acolo, unii peste alții. Ca vârstă, păreau de grupă mare sau de afterschool, nu știu exact”.

„Totul s-a petrecut foarte repede, în fața multor oameni”

Autoarea postării consideră situația extrem de gravă și solicită sprijin pentru identificarea copiilor și informarea familiilor acestora. Martora susține că în zonă se aflau și alți oameni, însă nimeni nu ar fi intervenit în acel moment.

„Nu am apucat să spun nimic la fața locului, pentru că eram cu un câine bătrân care se deplasează greu, iar eu trebuia să traversez. Nu am apucat, pentru că totul s-a petrecut foarte repede, în fața multor oameni care stăteau la coadă la bancă, dar nu au reacționat. Sper și mă gândesc că și această filmare va ajuta la identificarea persoanei care a putut să facă așa ceva în anul 2026.

Mi se pare extrem de grav! Îmi pare rău că nu pot blura filmarea, însă nu mă pricep să fac acest lucru. Totuși, este realizată de la distanță și fețele celor mici sunt neclare. Cred că este important să fie găsiți părinții, pentru ca aceștia să poată lua măsuri. În a doua filmare se poate vedea că nu a mai rămas nimeni lângă mașină și i-a «îndesat» pe toți”, se mai arată în postare.

Captură video grup de Facebook dedicat mamelor din Popești-Leordeni
Captură video grup de Facebook dedicat mamelor din Popești-Leordeni

„Cum este posibil așa ceva?”

Imaginile au generat un val de reacții pe rețelele sociale.

„Este un afterschool din zonă, se numește Magic Land After School. Iar doamna care îi «bagă în mașină» este Larisa Nescu, cea care deține afterschool-ul și are grijă de copii”, a comentat cineva.

VIDEO Copii plimbaţi în portbagajul unei maşini pe centura Clujului

„Nooooo... deci nu creeeeed! Mă doare stomacul să văd așa ceva... îmi vine să intru prin telefon, iar eu nici măcar nu sunt mama acelor copii. Cum este posibil așa ceva? Tu, ca părinte, stai liniștit, pentru că ai impresia că îți lași copilul pe mâna unor oameni care, na... cu asta se ocupă: de siguranța și bunăstarea lui”, se arată într-un alt comentariu.

„Așa se întâmplă tragediile”

Mai mulți membri ai grupului cer verificări urgente și lămurirea circumstanțelor în care copiii au fost transportați:

„Trebuia să anunți poliția. Data viitoare să se gândească de zece ori înainte să mai facă așa ceva!”

„Așa se întâmplă tragediile. Și apoi se încearcă găsirea vinovaților, în loc să fie prevenite de la bun început.

„Sper, totuși, ca postarea să fie luată în serios. Pe alte grupuri, unele mămici spun că poate mergeau cu toții la o aniversare. Nu există așa ceva! Ca părinte, nu poți aproba o astfel de situație.

„Nici nu contează motivul. Nu ar trebui să existe așa ceva. Dacă nu îți permiți să asiguri transportul în condiții de siguranță, atunci fiecare părinte să își aducă propriul copil”.

Explicații uluitoare

Contactată de „Adevărul”, reprezentanta unității a precizat:

 „Afterschool-ul nu este deschis de o lună. Astăzi a fost ziua unei fetițe și ne-am întâlnit în parc. La plecare, copiii au vrut să mergem într-un alt parc, aflat foarte aproape. Părinții cunosc situația, iar copiii au dorit să încerce și mersul în portbagaj. Menționez că cei trei copii din spate sunt nepoatele mele. Copiii sunt mari, nu sunt copii mici. Ei pot spune orice, la fel și părinții. Eu eram cu ei, nu țipa nimeni la ei. Este un loc public, un loc cu camere. Doamna cred că are ceva personal”.

Ulterior, a revenit cu un mesaj:

„Vă rog să nu amestecați afterschool-ul cu o întâlnire separată, despre care părinții aveau cunoștință. Afterschool-ul nu mai funcționează de o lună”.

Posibile implicații legale

Transportul copiilor fără respectarea normelor de siguranță rutieră poate atrage sancțiuni severe, în special în situațiile în care numărul pasagerilor depășește capacitatea legală a vehiculului sau când ocupanții sunt transportați în zone nedestinate călătorilor, precum portbagajul.

Amintim că, în urmă cu câteva luni, un șofer de microbuz școlar din județul Dâmbovița a fost amendat usturător după ce a transportat aproape dublul numărului de elevi față de capacitatea vehiculului.

În urmă cu câțiva ani, patru copii au fost înghesuiţi în portbagajul unei maşini de către un şofer iresponsabil şi plimbaţi mai mulţi kilometri. Un alt şofer a filmat întreaga scenă şi a postat filmuleţul pe Youtube.

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