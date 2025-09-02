search
Marți, 2 Septembrie 2025
Stat vs. privat în educație. Diferențele de salarii în școli, grădinițe și afterschool-uri

Grădinițele, școlile private, business-urile de tip before & after school care funcționează în special în orașele mari din țară generează anual peste 7.000 de locuri de muncă și 300.000 de aplicări, datorită salariilor pe care le oferă, potrivit unei analize de piață.

Interiorul unei grădinițe private cu scaune și mese colorate
Sistemul privat de educație se dezvoltă timid în România. Foto arhivă

„Într-un context cu multă incertitudine și multe nemulțumiri în sectorul public de învățământ, zona privată începe să se contureze tot mai mult ca o opțiune, cu toate că numărul de joburi disponibile în acest sector nu este nici pe departe comparabil cu cel din domenii precum retail, call center / BPO ori industria alimentară, iar locurile de muncă scoase în piață se adresează în special candidaților din orașele mari și medii, învățământul privat, atât cel preșcolar, cât și cel școlar fiind foarte timid dezvoltat sau chiar inexistent în urbanul mic sau în mediul rural”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Astfel, un educator care lucrează într-o grădiniță privată din București câștigă între 4.000 și 5.000 de lei pe lună, în timp ce un asistent educator are un salariu cuprins între 3.500 și 4.000 de lei. Un asistent medical pentru o grădiniță privată câștigă, în medie, 4.000 de lei net în fiecare lună, în timp ce un psiholog poate avea un salariu de 4.000 de lei. Un director de grădiniță privată are un salariu de aproximativ 10.000 de lei pe lună, iar cei care conduc școli sau licee pot ajunge sau chiar depăși 15.000 de lei. Plafoanele salariale variază în funcție de experiența pe care o au candidații și de certificările profesionale obținute. Cele mai mari salarii sunt în București, în orașele mai mici nivelul fiind cu aproximativ 25% mai mic decât în Capitală.

În cazul școlilor private, pragurile salariale diferă în funcție de ciclul de învățământ. Astfel, potrivit Salario, comparatorul salarial marca eJobs, dacă salariul unui învățător debutant este de aproximativ 4.000 de lei pe lună, pentru cei care au cel puțin 5 ani de experiență depășește 5.000 de lei. Un profesor din ciclul gimnazial câștigă între 5.000 și 8.000 de lei, în funcție de vechime, dar și de specializarea pe care o are.

La stat, profesorii cu vechime iau și 7.500 lei net, plus sporuri

În sistemul de învățământ de stat, salariul de bază al unui învățător este de aproximativ 3.900 de lei net, iar cel al unui profesor debutant între 3.500 și 4.200 de lei. Cu cât crește vechimea și gradul didactic în care sunt încadrați, cresc și plafoanele salariale, astfel încât un profesor cu vechime de peste 25 de ani și grad 1 ajunge la un salariu de bază cuprins între 6.800 și 7.500 de lei net. La aceste salarii se pot adăuga diferite sporuri, precum indemnizația de dirigenție, gradația de merit, sporul de doctorat sau sporul pentru predare în zone izolate, dar și beneficii extrasalariale precum tichetele de vacanță.

Sindicatele din învățământ vor boicota începutul de an școlar

Preşedintele Federaţiei Spiru Haret, Marius Nistor, a declarat recent că nu se pune problema unei greve generale în educaţie ci doar de o boicotare în data de 8 septembrie a începutului de an şcolar. În plus, a spus el, va fi un miting de amploare în faţa Palatului Victoria, urmat de o marş de protest, până la Palatul Cotroceni.

După 8 septembrie ar putea urma și alte acțiuni, gândite de sindicaliști, la nivel național

El a precizat că trebuie făcută distincţie între ce înseamnă boicotare şi grevă generală.

Nu se pune problema unei greve generale. Noi vorbim doar de o boicotare în data de 8 septembrie a începutului de an şcolar. În 9 septembrie, încolo, vor fi alte acţiuni pe care le gândim la nivel national, de altă natură. Dacă va fi vorba de vreo grevă generală, asta o vom stabili împreună cu colegii noştri din ţară”, a precizat Marius Nistor.

Reprezentantul sindicatelor a mai anunţat organizarea unui miting de amploare în faţa Palatului Victoria, urmat de o marş de protest, până la Palatul Cotroceni.

Federaţiile sindicale din Educaţie au respins declaraţiile premierului Ilie Bolojan, conform cărora în ultimii ani ar fi scăzut norma didactică de predare.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie 'Spiru Haret' şi Federaţia Naţională Sindicală 'Alma Mater' condamnă ferm declaraţiile premierului Ilie Bolojan, conform cărora norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani. Afirmaţia este complet falsă, lipsită de orice fundament şi fie demonstrează o gravă lipsă de cunoaştere a realităţilor din sistemul de învăţământ românesc, fie lansarea ei în spaţiul public a fost făcută special, cu un scop manipulator, chiar dacă este cunoscut adevărul", se susţine într-un comunicat al sindicatelor.

