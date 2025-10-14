search
Marți, 14 Octombrie 2025
Zeci de mii de pelerini la slujba liturgică de hramul Sfintei Paracheva oficiată la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Cozi kilometrice la racla Cuvioasei

Publicat:

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, ÎPS Părinte Teofan, arhiepiscop al Iașilor, oficiază marţi, la Catedrala Mitropolitană, împreună cu un sobor de înalţi ierarhi, Sfânta Liturghie de sărbătoarea Cuvioasei Parascheva. La slujbă sunt prezente zeci de mii de persoane venite în pelerinaj din ţară şi străinătate.

Slujba liturgică este oficiat pe un altar special amenajat la limita dintre Catedrala Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei din Iaşi şi pietonalul Ştefan cel Mare, potrivit Agerpres.

Sunt prezenţi şi IPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului, ÎPS Ioanichie, Mitropolit de Muntenegru şi Litoral, ÎPS Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, ÎPS Anastas, mitropolit de Korca, pe scenă fiind şi mitropoliţii celorlalte mitropolii din România, precum şi ÎPS Atanasie, arhiepiscop al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, PS Qais, episcop de Erzurum, PS Antonie, episcop de Bălţi, PS Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, PS Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord.

„Sfânta Parascheva a demonstrat că urmarea lui Hristos este calea adevăratei vieţi. Iar Sfântul Grigorie Palama a explicat că această viaţă nu este o realizare morală, ci un dar al harului dumneziesc. Cine se leapădă de sine şi se deschide luminii, acela «vede împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere». Astăzi o prăznuim pe Cuvioasa Parascheva, să o rugăm să ne înveţe răbdarea nevoinţei, a jertfei şi bucuria Învierii; iar Sfântului Grigore Palama să-i cerem cu stăruinţă să ne lumineze mintea, pentru a înţelege că Harul lui Dumnezeu este prezent, viu şi activ în Biserică. Să ne luăm, aşadar, fiecare Crucea cu nădejde, având certitudinea că însuşi Hristos merge înaintea noastră. Şi când omul îl urmează pe Domnul, deşi este Cruce, ea devine lumină, şi atunci, aşa cum spune Sfântul Palama, omul devine «Dumnezeu prin har» ", a spus IPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului, în cuvântarea sa.

Pe o scenă special amenajată, sunt prezenţi și reprezentanţi ai autorităţilor locale, politicieni, consilieri şi secretari de stat.

Marţi, la ora 10, pelerinii sosiţi la Iaşi formau un rând de câţiva kilometri, aşteptând să se închine la racla cu moaştele Sfintei Parascheva.

La slujbă sunt prezente zeci de mii de persoane. FOTO captură video Trinitas TV

Peste 170.000 de pelerini s-au închinat la racla Sfintei Parascheva

De miercuri dimineaţă, când a început pelerinajul, până acum, la racla Sfintei s-au închinat peste 170.000 de pelerini. În Curtea Mitropoliei se află peste 4.000 de persoane, iar pe pietonalul şi străzile din apropierea Catedralei Mitropolitane alte zeci de mii de persoane ascultă slujba liturgică. Pentru credincioşii care nu au reuşit să ocupe un loc în apropierea scenei pe care preoţii oficiază slujba liturgică, pe străzile din apropiere sunt amplasate şase ecrane panoramice.

Pelerinajul la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, mai ales în ziua de 14 octombrie, este continuu încă din secolul XVII, de pe vremea domnitorului Vasile Lupu.

Cunoscută şi sub numele de Sfânta Vineri, Cuvioasa Parascheva s-a născut în localitatea Epivat, astăzi Capul Kaliacra, din Tracia, pe ţărmul Mării Marmara, în prima jumătate a secolului al XI-lea. Moaştele Cuvioasei au fost păstrate aproape 200 de ani într-o biserică din Epivat, apoi la Târnovo, iar în secolul al XVI-lea au fost duse la Constantinopol.

În anul 1641, pe 13 iunie, voievodul Vasile Lupu a adus la Iaşi Moaştele Sfintei Parascheva, aşezându-le în biserica Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi”. De atunci, Sfânta Cuvioasă Parascheva este considerată a fi ocrotitoarea Moldovei şi a celor năpăstuiţi.

În ultimii ani, pelerinajul începe în jurul datei de 8 octombrie şi se sfârşeşte pe 15 octombrie.

Credincioșii care au venit în aceste zile la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei au avut ocazia să se închine şi la Sfântul Grigorie Palama, ale cărui moaşte au fost aduse, în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, de o delegaţie din Grecia, condusă de IPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului.

