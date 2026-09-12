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Intervenție contracronometru a polițiștilor Brigăzii Rutiere, în Capitală. Doi agenți au intrat în râul Dâmbovița și au salvat o femeie care se afla în apă și era în pericol.

Incidentul s-a produs sâmbătă dimineață, 12 septembrie, în zona Podului Vitan. În jurul orei 09:35, polițiștii au fost sesizați de un cetățean că o persoană se află în râul Dâmbovița.

Un echipaj al Brigăzii Rutiere s-a deplasat imediat la fața locului. La sosire, agenții au observat că femeia se afla în apă și exista riscul de înecare.

Cei doi polițiști au intrat în râul Dâmbovița și au înaintat către femeie. Aceștia au reușit să ajungă la ea și să o aducă în siguranță la mal.

Femeia a fost identificată și găsită conștientă, însă era necooperantă în momentul intervenției. Pentru că avea nevoie de o evaluare medicală, polițiștii au solicitat intervenția unei ambulanțe.

Echipajul medical a preluat-o pe femeie pentru acordarea îngrijirilor de specialitate și efectuarea investigațiilor necesare.

Autoritățile le recomandă cetățenilor ca, atunci când observă o persoană aflată într-o situație de pericol, să apeleze imediat numărul unic de urgență 112. Un apel rapid poate face diferența într-o situație în care fiecare secundă contează.