Președintele Nicușor Dan cheamă luni partidele la Controceni pentru noi consultări. Programul întâlnirilor

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat din nou consultări cu partidele politice parlamentare pentru desemnarea unui candidat de prim-ministru.

Președintele Nicușor Dan are noi discuții la Cotroceni Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Șeful statului Dan îi invită luni, 5 octombrie, la Palatul Cotroceni, pe liderii și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament, pentru o nouă rundă de consultări în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit programului anunţat de Administraţia Prezidenţială, consultările vor începe la ora 14.00 și se vor încheia la ora 19.00. Prima formațiune chemată la discuții este PSD, urmată de AUR, PNL și USR.

Programul consultărilor este următorul:

Partidul Social Democrat - la ora 14:00

Alianţa pentru Unirea Românilor - la ora 14:30

Partidul Naţional Liberal - la ora 15:00

Uniunea Salvaţi România - la ora 15:30

Uniunea Democrată Maghiară din România - la ora 16:00

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale - la ora 16:30

Partidul S.O.S. România - la ora 17:00

Partidul Oamenilor Tineri - la ora 17:30

Grupul parlamentar Uniţi pentru România - la ora 18:00

Grupul parlamentar PACE - Întâi România - la ora 18:30

Parlamentarii neafiliaţi - la ora 19:00

Noua rundă de negocieri are loc după ce tentativa lui Siegfried Mureșan de a forma un Guvern a eșuat în Parlament.

Guvernul propus de Siegfried Mureșan a fost respins, la data de 30 septembrie, de Parlament. Din cei 464 de parlamentari, 321 au fost prezenți, iar 197 de voturi au fost valabil exprimate. Cabinetul a primit 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, în timp ce pentru învestitură erau necesare cel puțin 233 de voturi favorabile.

Parlamentarii PSD au fost prezenți în sală, dar nu au votat, în timp ce parlamentarii AUR nu au participat la ședință.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, după respingerea Guvernului condus de Siegfried Mureșan, că va condiționa viitoarea majoritate de excluderea AUR de la guvernare

„Nu dintr-o lipsă de respect faţă de simpatizanţii AUR, ci pentru un mandat pe care cetăţenii mi l-au dat acum un an şi patru luni, ci pentru că am un mandat, iar mandatul spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru stabilizarea României și, după cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții”, a declarat președintele.

Șeful statului are în calcul două variante pentru de guvern. Prima variantă ar fi un guvern politic, condus de Sorin Grindeanu, cu un guvern minoritar al PSD. A doua variantă, preferată în acest moment de șeful statului, este desemnarea unui premier independent.

AUR merge la consultări

AUR va participa la consultările de luni de la Palatul Cotroceni convocate de preşedintele Nicuşor Dan, pentru desemnarea unui nou premier, a anunțat prim-vicepreședintele partidului, Dan Dungaciu.

„Am decis să răspundem invitaţiei preşedintelui României, în pofida mesajului de război pe care ni l-a transmis. (...) Preşedintele a anunţat că nu acceptă niciun guvern din care AUR să facă parte, dar nici măcar unul susţinut de către partidul AUR. Din această perspectivă, lucrurile sunt clare. Şeful statului ne transmite mesajul că este preşedintele a jumătate aproape de Românie, adică cei care l-au votat, între noi fie vorba, nici aceia nu îl mai susţin decât într-o mică măsură. Deci nu este preşedintele tuturor românilor, cum ar fi normal, şi decide să conducă România, focalizându-se strict pe acea parte de electorat. Cealaltă jumătate de Românie, din punctul de vedere al preşedintelui, este o problemă. Întrebarea fundamentală (...) este cum poţi să guvernezi eficient, eficace şi rezonabil, când tu consideri că jumătate din populaţia ta este o problemă”, a declarat, pentru Agerpres, Dan Dungaciu.