Tânăr de 26 de ani, găsit grav rănit pe Șoseaua Pipera. Polițiștii verifică dacă s-a aruncat de pe pasaj

Un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost găsit, sâmbătă dimineață, întins pe carosabil, sub pasajul rutier de pe Șoseaua Pipera din București. Bărbatul era conștient, însă prezenta o stare de confuzie și acuza dureri în mai multe zone ale corpului.

Tânăr de 26 de ani, găsit grav rănit pe Șoseaua Pipera Foto: Arhivă

Polițiștii Secției 6 au fost sesizați printr-un apel la 112, în jurul orei 08.00, cu privire la faptul că o persoană se află întinsă pe carosabil.

Echipajele ajunse la fața locului l-au identificat pe tânărul de 26 de ani și au solicitat intervenția unui echipaj medical. Bărbatul a fost preluat de SMURD și transportat la Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca, pentru investigații și îngrijiri medicale.

Potrivit unor informații obținute în timpul verificărilor, una dintre ipotezele analizate de polițiști este că tânărul s-ar fi aruncat de pe pasaj. Această variantă nu a fost însă confirmată oficial, iar anchetatorii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat.

La momentul intervenției, bărbatul nu era coerent în exprimare, astfel că polițiștii urmează să verifice inclusiv circumstanțele care au precedat incidentul.

„În continuare, polițiștii Secției 6 Poliție efectuează verificări în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, sub supravegherea unității de parchet competente”, a transmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care tânărul a ajuns pe carosabil.