Fostul cancelar german Gerhard Schröder, numit în consiliul de supraveghere al unui lanț de hipermarketuri din Rusia. Putin îl voia mediator

Fostul cancelar german Gerhard Schröder, apropiat al lui Vladimir Putin de mulți ani, a fost numit în consiliul de supraveghere al companiei „Hiperglobus", care administrează în Rusia rețeaua de hipermarketuri Globus. Anunțul a fost făcut pe 2 octombrie de presa rusă, între care publicația RBC, care citează serviciul de presă al companiei.

Gerhard Schröder și Vldimir Putin/FOTO:Getty Images

Potrivit companiei, Schröder va participa la conducerea generală a firmei și va supraveghea dezvoltarea strategică a afacerii pe piața rusă. Reprezentanții rețelei au explicat alegerea prin experiența fostului cancelar în viața politică și economică a Rusiei și prin nevoia de a consolida sprijinul de specialitate.

Nu e vorba de compania germană

Agenția Reuters precizează că este vorba despre structura rusă Hyperglobus, nu despre compania germană Globus Holding. Potrivit Reuters, Globus Holding a anunțat în 2025 că, la sfârșitul lui 2024, și-a separat magazinele alimentare din Rusia și și-a cedat integral participația în această afacere. De atunci, grupul activează doar în Germania, Cehia și Luxemburg.

Într-un comentariu pentru Reuters, Globus Holding a subliniat că fostele sale hipermarketuri din Rusia sunt acum independente juridic și operațional și a recomandat ca întrebările despre activitatea lor să fie adresate direct Hyperglobus. Numirea lui Schröder nu înseamnă, așadar, că el intră în organele de conducere ale actualei Globus Holding.

Numirea vine la doar câteva zile după ce autoritățile ruse au pus sub administrare temporară activele rusești ale concernului german de retail Metro AG. Reuters atrage atenția asupra coincidenței în timp, dar nu afirmă că ar exista o legătură directă între cele două evenimente.

Legăturile cu Rusia și Kremlinul

Schröder a fost cancelar al Germaniei între 1998 și 2005. Încă din timpul mandatului, a dezvoltat relațiile economice germano-ruse, în special în domeniul energiei, iar în discursurile sale a numit Rusia un partener energetic important al Germaniei.

După ce a părăsit funcția, a continuat să colaboreze cu companii de stat rusești. A ocupat, printre altele, funcții de conducere legate de Rosneft și de proiectul Nord Stream.

Legăturile sale cu mediul de afaceri rus și poziția față de Putin au devenit extrem de controversate după începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022. În mai 2022, comisia bugetară a Bundestagului a decis să suspende efectiv activitatea biroului lui Schröder ca fost cancelar. Potrivit comunicatului parlamentar, decizia a fost legată, între altele, de activitatea sa pe fondul invaziei rusești și de faptul că a păstrat funcții în companii energetice rusești.

Putin l-a propus anterior ca mediator

Numirea vine după ce, în urmă cu cîteva luni, Putin l-a numit public pe Schröder interlocutorul pe care ar dori să îl aibă la eventuale negocieri privind viitoarea arhitectură de securitate a Europei. „Personal, pentru mine, fostul cancelar al Republicii Federale Germania, domnul Schröder, este varianta mai bună", a spus Putin, referindu-se la un posibil mediator din partea Europei. Ideea a fost respinsă în Uniunea Europeană.