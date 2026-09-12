O ambulanță a ajuns în gardul unei proprietăți pe Șoseaua Vitan-Bârzești. Două persoane au fost rănite

Două persoane au fost rănite, sâmbătă după-amiază, după ce o ambulanță a lovit gardul unei proprietăți de pe Șoseaua Vitan-Bârzești din București. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

Conducătorul ambulanței a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul fiind zero. Foto: arhivă

Potrivit Brigăzii Rutiere, ambulanța era condusă de un bărbat în vârstă de 43 de ani și circula pe Șoseaua Vitan-Bârzești, dinspre Splaiul Unirii către Strada Iuliu Hațieganu. În zona imobilului cu numărul 9A, șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în gardul unei proprietăți.

În urma impactului, două persoane au fost rănite și transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Conducătorul ambulanței a fost testat cu aparatul Alcooltest, iar rezultatul a fost zero.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.