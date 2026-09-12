Tren deraiat în Franța. 44 de persoane au fost rănite, iar o tânără de 18 ani a fost transportată cu elicopterul

Un tren regional care transporta aproape 200 de pasageri a deraiat vineri seară în Normandia, în nordul Franței. 44 de persoane au fost rănite, iar o tânără în vârstă de 18 ani, aflată în stare de urgență absolută, a fost transportată cu elicopterul la un spital din Rouen.

Tren regional deraiat în Franța. Foto: X

Accidentul s-a produs în jurul orei 19:45, în zona localității Cléon, în departamentul Seine-Maritime. Trenul TER circula pe ruta Rouen-Caen și a deraiat între Tourville și Elbeuf-Saint-Aubin, notează AFP.

Potrivit procurorului adjunct al Tribunalului Judiciar din Rouen, Marie-Valérie Albert, tânăra de 18 ani a fost preluată de echipele medicale și transportată cu elicopterul la Rouen. Ceilalți 142 de pasageri aflați la bord au fost evacuați.

O anchetă a fost deschisă pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul. Potrivit unei surse din poliție, trenul ar fi lovit un obiect neidentificat înainte de a deraia.

Mecanicul a fost testat pentru consum de alcool și droguri, iar rezultatele au fost negative, a precizat Marie-Valérie Albert.

Ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, a anunțat că aproximativ 140 de pompieri au fost mobilizați la locul accidentului pentru operațiunile de salvare și evacuare.

Autoritățile au declanșat și planul Orsec pentru gestionarea situațiilor cu un număr mare de victime, pentru a coordona intervenția serviciilor de urgență.

Ancheta urmează să stabilească exact ce a provocat deraierea trenului și natura obiectului pe care acesta l-ar fi lovit.