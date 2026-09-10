Patru membri ai aceleiași familii au plecat din Bahamas cu destinația Miami, însă nu au mai ajuns la destinație. Avionul lor a dispărut de pe radar în apropierea insulei Andros, iar căutările s-au încheiat cu o descoperire tragică.

Mario Lamar (stânga jos) și pe soția sa, Lili (dreapta jos) se aflau în avion Foto: sursa: Silvia Larrieu/AP

Avionul de mici dimensiuni, un Piper PA-34 cu cinci locuri, a decolat pe 7 septembrie de pe Great Harbour Cay, din Bahamas, și se îndrepta către Miami Executive Airport, în Florida. Controlul traficului aerian a pierdut contactul cu aeronava la aproximativ 13 mile vest de insula Andros.

La bord se aflau pilotul Mario Lamar, în vârstă de 80 de ani, soția sa, Lili Lamar, de 79 de ani, și cei doi nepoți ai lor, Sofi Sosa, de 28 de ani, și Christian Sosa, de 22 de ani. Familia se întorcea la Miami după ce petrecuse weekendul prelungit la locuința pe care cuplul o avea în Great Harbour Cay, relatează The Independent.

Mario Lamar avea peste 40 de ani de experiență ca pilot și zbura în mod regulat între Florida și Bahamas. Potrivit familiei, acesta își întreținea cu atenție aeronava și era foarte prudent atunci când zbura.

Îngrijorarea rudelor a crescut după ce mesajele trimise celor aflați în avion nu mai erau livrate. Familia a alertat autoritățile, iar poliția din Bahamas și Garda de Coastă a SUA au început operațiunile de căutare. O aeronavă de supraveghere HC-144 Ocean Sentry a fost trimisă pentru a sprijini misiunea.

Operațiunea oficială a fost,însă, îngreunată de condițiile meteorologice nefavorabile.

În cele din urmă, rudele au participat ele însele la căutări, iar corpurile celor patru membri ai familiei au fost găsite și recuperate. Garda de Coastă americană a sprijinit operațiunile de recuperare.

Familia a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care au participat la căutări și au oferit sprijin în aceste momente.

„Suntem profund recunoscători tuturor celor care ne-au sprijinit, au căutat alături de noi și s-au rugat pentru familia noastră”, a transmis familia, cerând totodată discreție pentru a putea face față pierderii.

Accidentul s-a produs în apele din apropierea insulei Andros, în zona Bahamasului asociată frecvent în relatările despre Triunghiul Bermudelor.

Deocamdată, cauza exactă a prăbușirii nu este cunoscută. Autoritățile nu au stabilit că dispariția avionului ar avea vreo legătură cu legendele despre Triunghiul Bermudelor.

Tragedia s-a produs la mai puțin de două luni după un alt accident aviatic în North Andros, în care au murit 10 persoane