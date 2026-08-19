Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat miercuri, 19 august, că lucrările la Secțiunea 2 Boița-Cornetu a Autostrăzii Sibiu-Pitești ar putea avansa pe toate sectoarele după revizuirea Acordului de mediu.

Video: Facebook/Cristian Pistol

„Autostrada Sibiu-Pitești (#A1), Secțiunea 2 (Boița-Cornetu): documentația pentru revizuirea Acordului de mediu a fost depusă!

Constructorii au transmis restul documentelor necesare revizuirii Acordului de mediu, iar CNAIR a depus, pe 12 august 2026, documentația necesară obținerii acestui Acord la ANMAP (Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate)”, a transmis acesta într-o postare pe Facebook.

După finalizarea revizuirii Acordului de mediu, CNAIR se așteaptă ca Ministerul Transporturilor să emită autorizațiile de construire pentru toate sectoarele șantierului.

În prezent, constructorii turci pot lucra pe aproximativ 45% din șantier, iar stadiul general al lucrărilor se apropie de 15%.

La tunelul Boița 1, lucrările au ajuns la aproape 40%, galeria stângă fiind deja străpunsă. La tunelul Robești, cu un stadiu de peste 36%, excavarea ambelor galerii a fost finalizată și se lucrează la hidroizolație și căptușeala interioară.

Tunelul Balota este realizat în proporție de 5,21%, fiind excavați 104 metri din galeria dreaptă.

„Pe cele 3 sectoare pentru care a fost eliberată Autorizație de Construire, lucrările au ajuns la un stadiu fizic general de 45,82%. Cele mai avansate structuri sunt Viaductul 3 (85,41%) și Viaductul 2 (83,41%).

Secțiunea montană Boița-Cornetu (31,33 km) este de o complexitate tehnică ridicată, inclusiv din perspectiva structurilor care se construiesc pe traseu: 7 tuneluri (circa 5 km lungime însumată), 24 de poduri și 24 de viaducte (circa 11 km lungime totală).”

Contractul, finanțat prin Programul Transport are o valoare de 4,25 miliarde lei (fără TVA).

„Autostrada Sibiu-Pitești (#A1), parte a Coridorului European Rin-Dunăre-Marea Neagră (Coridorul 4), are un rol strategic atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană în ansamblu.”

Stadiul lucrărilor la A1 Lugoj - Deva

Pe secțiunea Lugoj-Deva, parte din autostrada A1, străpungerea Tunelului Mare (T2), construit pe sectorul Margina–Holdea, este așteptată să aibă loc în următoarele zile, după doi ani de la începerea lucrărilor, potrivit specialiștilor de pe șantier.

„În jurul datei de 20 august va avea loc străpungerea primei galerii a Tunelului Mare, iar în septembrie este estimată străpungerea celei de-a doua”, estima, pentru „Adevărul”, unul dintre specialiștii în tuneluri de pe șantierul Autostrăzii Lugoj–Deva.

Lucrările la cele două tuneluri proiectate pe noul tronson de autostradă din vestul României au început în vara anului 2024. Ele au fost cuprinse pe un segment de 9,14 kilometri construit de la zero, la limita județelor Hunedoara și Timiș, completat de un alt segment de aproximativ 4,5 kilometri, realizat anterior, dar care nu a putut fi dat în folosință.