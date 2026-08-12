Lucrările pe șantierele Autostrăzii A7 Bacău - Pașcani avansează vizibil: Lotul 1 Săucești - Trifești a fost asfaltat integral, precizează Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, care a publicat miercuri, 12 august, noi imagini de pe șantier.

Înregistrarea video publicată de DRDP Iași surprindr porțiuni extinse de autostradă aflate într-un stadiu avansat de execuție.

„Imagini preluate astăzi de pe șantierul Autostrăzii A7 Bacău - Pașcani, Lot 1 Săucești - Trifești. Pe acest lot, stadiul fizic al lucrărilor a depășit 62% și, după cum se poate observa din imagini, asfaltul este așternut pe întreaga lungime a traseului, în mare parte la strat de uzură, inclusiv cu marcajele rutiere trasate”, precizează DRDP Iași, miercuri, într-o postare pe Fcebook

Principala provocare a constructorului o reprezintă structurile de pe traseu (pasaje, poduri, subtraversări drumuri locale), alături de amenajarea nodurilor rutiere, explică Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași:

„Concomitent, în această etapă se lucrează la montarea parapetului metalic, a consolelor de iluminat și a panourilor fonoabsorbante”.

Lotul 1 Săucești - Trifești are o lungime de 30,3 kilometri și este construit de asocierea condusă de Spedition UMB, alături de SA&PE Construct și Tehnostrade,

Contractul pentru Lotul 1 Săucești - Trifești a fost semnat pe 15 februarie 2023, iar finanțarea este asigurată din fonduri europene.

Tronsonul face parte din Autostrada A7 Bacău - Pașcani, una dintre cele mai importante investiții rutiere din Moldova. Odată finalizat, sectorul va continua infrastructura de mare viteză spre nordul județului Bacău și către Roman și Pașcani.