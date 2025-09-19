Lucrările în zona Unirii avansează mai repede decât planificat. Primăria Sectorului 4 anunță că a finalizat o nouă etapă

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a anunțat vineri, 19 septembrie, că lucrările de refacere totală a Planșeului Unirii continuă conform programului, ba chiar mai rapid decât era planificat, după finalizarea dezafectării planșeului vechi în zona parcului Unirii.

„S-a încheiat dezafectarea planșeului vechi de la Unirii și în zona parcului. Nu doar că suntem în grafic, ci avansăm serios către etapa a treia, cea din zona fântânilor”, a transmis primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, într-o postare pe Facebook.

Primăria Sectorului 4 precizează că lucrările nu au fost sistate, chiar dacă, în timpul intervențiilor, au fost identificate elemente de construcție vechi într-o zonă adiacentă plăcii de beton ce acoperă râul Dâmbovița. Zona a fost delimitată și protejată, urmând să fie cercetată de arheologi.

Lucrările de refacere totală a Planșeului Unirii au început în luna iunie și prevăd înlocuirea planșeului vechi, realizat în urmă cu aproape 100 de ani, cu o structură nouă care să corespundă standardelor actuale de siguranță, inclusiv pentru transportul public.