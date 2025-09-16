Video Elemente de construcție din cărămidă, descoperite în timpul lucrărilor la Planșeul Unirii. Zona va fi cercetată de arheologi

Elemente de construcție anterioară au fost găsite în timpul lucrărilor la Planşeul Unirii, iar zona a fost delimitată şi protejată, urmând a fi cercetată de arheologi.

„Urmare a imaginilor și informațiilor apărute în spațiul public, vă comunicăm faptul că în timpul lucrărilor specifice de refacere totală a Planșeului Unirii, au fost găsite cărămizi/ elemente de construcție anterioară, într-o zonă adiacentă plăcii de beton ce acoperă râul Dâmbovița în centrul Capitalei.

Conform procedurilor standard, zona a fost de îndată delimitată și protejată, urmând a fi examinată de specialiști în arheologie.

La finalizarea acestor etape, concluziile vor fi prezentate opiniei publice”, transmite Primăria Sectorului 4 într-un comunicat.

Ca urmare a finalizării lucrărilor programate în zona din fața Hanului lui Manuc, parte a proiectului de refacere din temelii a Planșeului Unirii, Sectorul 4 al Municipiului București a ridicat, pe 6 septembrie, restricțiile de circulație instituite în vară pe Splaiul Independenței, tronsonul dintre Piața Națiunile Unite și Piața Unirii.

Lucrările de refacere totală a Planșeului Unirii au început în luna iunie a acestui an.

Ele constau în dezafectarea planșeului vechi de aproape 100 de ani și în înlocuirea acestuia cu o structură complet nouă care să corespundă, din toate punctele de vedere, standardelor de siguranță în vigoare, în privința transportului public.