Vești bune pentru șoferi înainte de începerea cursurilor: se reia circulația rutieră pe Splaiul Independenței, între Piața Națiunile Unite și Piața Unirii

Publicat:

Circulația rutieră pe Splaiul Independenței, între Piața Națiunilor Unite și Piața Unirii, a fost redeschisă înainte de termen, după finalizarea unei etape esențiale a lucrărilor la planșeul Unirii, pentru a evita blocajele de trafic la începutul noului an școlar. 

Circulația a fost reluată deja pe tronsonul de drum menționat / Sursa foto: PS 4
Circulația a fost reluată deja pe tronsonul de drum menționat / Sursa foto: PS 4

Primarul Daniel Băluță, veste bună pentru șoferii din București înainte să înceapă școlile

Urmare a finalizării lucrărilor programate în zona din fața Hanului lui Manuc, parte a proiectului de refacere din temelii a Planșeului Unirii, Sectorul 4 al Municipiului București a ridicat restricțiile de circulație instituite în vară pe Splaiul Independenței, tronsonul dintre Piața Națiunile Unite și Piața Unirii, potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Sector 4.

 Circulația autoturismelor pe artera menționată a fost redeschisă sâmbătă, 6 septembrie 2025, la ora 13:00, în prezența Primarului Sectorului 4, Daniel Băluță și a Primarului General interimar, Stelian Bujduveanu. 

Înainte ca autovehiculele să reintre pe traseul normal de circulație, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a susținut că restricții precum cele care tocmai au fost ridicate nu vor mai fi instituite pe durata refacerii Planșeului Unirii, lucrare la care constructorii înregistrează deja un avans consistent în privința execuției.  

„Așa cum promis în fața bucureștenilor în urmă cu două luni, am ridicat astăzi,  restricțiile de circulație de pe Splaiul Independenței. Ne-am ținut de cuvânt și nu doar că dăm drumul la circulație odată cu începerea noului an școlar, ci facem lucrul acesta chiar mai devreme decât termenul anunțat, astfel încât, luni, în prima zi de școală, traficul să fie unul cât mai fluent. Se va putea circula normal, de la Piața Națiunile Unite până la Piața Unirii, fără niciun fel de restricții generate de lucrările de la Planșeu. Acest lucru înseamnă mai puțin disconfort pentru oameni, mai puțin timp petrecut în trafic. Asta am promis și acum, ne putem concentra și mai mult pe această lucrare de la planșeu, prin care punem centrul orașului în siguranță, pentru următorii 100 de ani. Dincolo de palierul siguranței publice, această lucrare extrem de complexă, privește nu doar Planșeul Unirii și Pasajul Unirii, unde există și finanțare, și disponibilitate, ci inclusiv problema legată de interconectarea zonei de Est cu cea de Vest a Capitalei”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Șantierul de la Unirii prevede refacerea planșeului și pasajului, dar și interconectarea unor linii de tramvai 

Prezent în Piața Unirii în momentul reluării circulației pe Splaiul Independenței, primarul general, Stelian Bujduveanu, a apreciat lucrarea din centrul Bucureștiului ca fiind una de importanță strategică pentru Capitală, drept pentru care Primaria Municipiului București se va implica în derularea și finalizarea acesteia. 

„Suntem la cea mai importantă lucrare pe care o desfășoară cineva în București, Planșeul Unirii, lucrare care, după ce fi pusă în siguranță, salvează viețile oamenilor. S-au mișcat foarte bine lucrurile, îi mulțumesc primarului Sectorului 4 și Guvernului României. Această lucrare a arătat că atunci când ne punem la masă cu toții, putem face lucruri bune pentru București. Pe finalul acestor lucrări, împreună cu Primăria Sectorului 4 vom lega tramvaiul pe deasupra, și, în sfârșit, cele două mari linii. Linia 32 va fi prelungită până la piața Sfântu Gheorghe, iar Bucureștiul va avea o interconectare a transportului în comun, așa cum trebuie să existe într-o capitală modernă. Sectorul 4 contribuie activ la această lucrare. Viziunea noastră este aceea ca atunci când o lucrare este începută, să contribuim să găsim resurse și, împreună cu Guvernul României, să facem lucrurile cât mai rapid și cât mai bine. Vedeți acum că promisiunea redeschiderii benzilor de circulație pe Splaiul Independenței a fost realizată, iar traficul revine la normal pentru începutul școlii”, a susținut Primarul General interimar, Stelian Bujduveanu.

Lucrările de refacere totală a Planșeului Unirii au început în luna iunie a acestui an. Ele constau în dezafectarea planșeului vechi de aproape 100 de ani și în înlocuirea acestuia cu o structură complet nouă care să corespundă, din toate punctele de vedere, standardelor de siguranță în vigoare, în privința transportului public. 

