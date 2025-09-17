Lucrările de la Planşeul Unirii nu au fost sistate, anunță Primăria Sectorului 4

Primăria Sectorului 4 a anunțat, miercuri, că lucrările de refacere totală a Planşeului Unirii nu au fost sistate, după ce elemente de construcţie vechi au fost identificate într-o zonă adiacentă plăcii de beton ce acoperă Dâmboviţa.

"Constructorii lucrează, în prezent, atât la execuția piloților forați, cât și la dezafectarea vechii plăcii de beton, în zona Parcului Unirii, departe de zona în care au fost identificate cărămizile/elementele de construcție anterioară despre care am făcut făcut vorbire în cursul zilei de ieri. Aceasta este, de altfel, SINGURA zonă delimitată și protejată în momentul de față, în privința căreia specialiștii în arheologie urmează să formuleze un punct de vedere pe care îl vom prezenta opiniei publice", a transmis autoritatea locală printr-un comunicat.

Anunțul vine în contextul în care elemente de construcție anterioară au fost găsite în timpul lucrărilor la Planşeul Unirii, iar zona a fost delimitată şi protejată, urmând a fi cercetată de arheologi.

Lucrările de refacere totală a Planșeului Unirii au început în luna iunie a acestui an.

Ele constau în dezafectarea planșeului vechi de aproape 100 de ani și în înlocuirea acestuia cu o structură complet nouă care să corespundă, din toate punctele de vedere, standardelor de siguranță în vigoare, în privința transportului public.