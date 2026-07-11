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Video Bărbat ce amenința trecătorii cu un cuțit, imobilizat de polițiști într-o stație de autobuz din Sectorul 4. Mai mulți copii se aflau în zonă

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Un bărbat de 34 de ani a fost imobilizat și încătușat de polițiști după ce a amenințat mai multe persoane aflate într-o stație de autobuz din Sectorul 4 al Capitalei. Acesta avea asupra lui un cuțit.

Incidentul a avut loc vineri dimineață. FOTO: captură video Poliția Română
Incidentul a avut loc vineri dimineață. FOTO: captură video Poliția Română

Incidentul a avut loc vineri dimineață, 10 iulie, în jurul orei 07.30, când polițiștii Secției 14 au fost sesizați prin apel la 112 că un bărbat aflat într-o stație de autobuz este agresiv și amenință persoanele din zonă, fie ei adulți sau minori.

Echipajele Secțiilor 14 și 26 de Poliție au ajuns la fața locului, unde au identificat un bărbat de 34 de ani care ținea în mână un cuțit.

„Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au intervenit ieri dimineață pentru imobilizarea și încătușarea unui bărbat, în vârstă de 34 de ani, care manifesta un comportament agresiv și amenințător față de persoanele aflate într-o stație de autobuz din Sectorul 4, având asupra sa un obiect tăietor-înțepător”, a transmis Poliția Capitalei.

Pentru înlăturarea pericolului și protejarea cetățenilor aflați în stație, polițiștii au intervenit și au procedat la imobilizarea și încătușarea acestuia, folosind mijloacele din dotare conform prevederilor legale.

Ulterior, bărbatul a fost dus la sediul Secției 14 Poliție, apoi preluat de polițiștii Brigăzii de Poliție pentru Transport Public pentru continuarea cercetărilor și stabilirea măsurilor legale.

În urma evaluării situației, acesta a fost transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, unde a rămas internat.

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