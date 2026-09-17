Încep lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozie. Ce intervenții sunt anunțate

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat că luni, 21 septembrie, vor începe lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozia din 17 octombrie 2025, în urma căreia patru persoane și-au pierdut viața.

Foto: Facebook/Primăria Municipiului București (PMB)

„Luni începem să punem în siguranță blocul din Rahova! Așa cum am promis, am încheiat la termen toate etapele pe care am fost obligați să le parcurgem:

Până pe 9 septembrie am terminat de evaluat toate cele 270 de apartamente din cinci scări vecine cu cea afectată de explozie;

Până pe 15 septembrie am terminat de analizat, verificat și clarificat raportul de monitorizare rezultat. Un raport de peste 500 de pagini; Ieri, am dat ordinul de reluare a lucrărilor de punere în siguranță”, transmite PMB într-un comunicat.

Primăria Capitalei adaugă că lucrările vor începe cu montarea unor stâlpi temporari de susținere, denumiți „popi”, doar pe scara blocului, conform proiectului tehnic, iar muncitorii vor fi însoțiți permanent de organele de cercetare penală.

Tragedia s-a produs pe 17 octombrie, pe Strada Vicina din Sectorul 5, unde o explozie puternică a distrus 54 de apartamente și 36 de autoturisme. Patru persoane și-au pierdut viața, iar alte 13 au fost rănite. Ancheta privind cauzele deflagrației nu s-a încheiat.