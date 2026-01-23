search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Explozia din Rahova. Operatorul de electricitate și un angajat al companiei de gaze au fost puși sub urmărire penală

Publicat:

Ancheta în cazul exploziei devastatoare a blocului din Rahova se extinde. Procurorii au pus sub urmărire penală operatorul de distribuție a energiei electrice și un angajat al companiei de gaze, sub acuzaţia de neglijențe grave, care ar fi contribuit la producerea tragediei.

Imagine după explozia din Rahova. FOTO: Profimedia
Imagine după explozia din Rahova. FOTO: Profimedia

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au anunțat, vineri, 23 ianuarie, extinderea urmăririi penale în dosarul exploziei produse la un bloc din cartierul Rahova, eveniment soldat, între timp, cu patru decese.

Ancheta îi vizează acum atât pe operatorul de distribuție a energiei electrice din zonă, cât și pe un agent de intervenție al companiei de gaze naturale, suspectați că nu și-ar fi îndeplinit obligațiile legale și profesionale.

Potrivit procurorilor, deflagrația din dimineața zilei de 17 octombrie 2025 ar fi fost favorizată de o succesiune de neglijențe care au dus la acumularea de gaze în imobil și, în final, la explozie.

„În continuarea cercetărilor în cauza privind explozia petrecută în dimineaţa zilei de 17.10.2025 la scara 2 a blocului 32 din str. Vicina, nr. 3, sector 5, Bucureşti, aducem la cunoştinţa publicului că urmările acesteia, în prezent, constau în decesul a patru persoane, vătămarea corporală a şapte persoane, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui număr de 54 de apartamente, precum şi distrugerea sau degradarea a unui număr de 36 de autoturisme”, a anunţat, vineri, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

În acest context, procurorul de caz a dispus extinderea urmăririi penale pentru infracțiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, atât față de o persoană juridică, cât și față de o persoană fizică.

Firma vizată este operatorul de distribuție a energiei electrice care a preluat, în anul 2023, rețeaua de distribuție din proximitatea imobilului afectat. Potrivit anchetatorilor, societatea nu ar fi monitorizat corespunzător funcționarea și siguranța rețelei electrice, încălcând normele tehnice în vigoare, fapt ce ar fi dus la apariția unui defect major, care a provocat perforarea conductei de alimentare cu gaze naturale a blocului.

„În mod culpabil nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile legale, în sensul că nu a monitorizat siguranţa în funcţionare a reţelei electrice de distribuţie şi nu a exploatat-o cu respectarea normelor tehnice în vigoare, cu consecinţa intervenirii unui defect pe reţeaua de distribuţie electrică ce a dus la perforarea conductei de gaz de alimentare a imobilului din Bucureşti, str. Vicina, nr. 1, bl. 32, sc. 2, sector 5, aspect ce a condus la o acumulare de gaze în imobilul menţionat şi la producerea unei explozii în data de 17.10.2025, ora 09:08”, spun procurorii despre operatorul de electricitate.

În acelaşi dosar, a fost pus sub urmărire penală şi un agent de intervenție al firmei de distribuție a gazelor naturale, care, potrivit procurorilor, ar fi efectuat verificări superficiale și nu ar fi respectat procedurile interne în momentul intervenției.

„Persoana fizică este un agent de intervenţie de urgenţă al firmei de distribuţie de gaze naturale, care, în mod culpabil, nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu prevăzute prin norme interne aprobate la nivelul operatorului antereferit, inacţiunile sale intrând în lanţul cauzal al evenimentelor care au condus la producerea exploziei din data de 17.10.2025”, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Concret, acest este acuzat de faptul că nu a identificat corect defectul rețelei de gaze, deși avea această obligație, și nu a luat măsurile de siguranță prevăzute în procedurile de lucru.

„Astfel, persoana fizică în cauză nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale, deşi avea obligaţia să procedeze în acest sens, a efectuat verificări superficiale, nefiind efectuate identificări în toate locurile menţionate în Instrucţiunile de lucru şi nu a luat măsurile de siguranţă prevăzute de aceleaşi Instrucţiuni de lucru. Prin omisiunea de a efectua verificările şi de a lua măsurile impuse de instrucţiunile de lucru în cazul intervenţiilor de urgenţă, această persoană fizică a menţinut starea de pericol a imobilelor din str. Vicina aflate în vecinătatea reţelei de distribuţie a gazelor naturale, la care a fost identificat un defect constând în existenţa unor fisuri, neîmpiedicând acumularea de gaze şi producerea exploziei din dimineaţa zilei de 17.10.2025 la imobilul din str. Vicina, nr. 1, bl. 32”, a precizat Parchetul.

Vă reamintim faptul că, pe 17 octombrie 2025, o explozie puternică la un bloc din Rahova a dus la decesul a trei persoane, printre care şi o femeie însărcinată, şi rănirea altora 15. Ulterior, autorităţile au confirmat că încă una dintre persoanele rănite a decedat, bilanţul morţilor crescând la 4. De asemenea, deflagraţia a afectat grav structura clădirii şi a determinat evacuarea a zeci de familii.

