Primăria Capitalei a publicat joi primele imagini realizate cu o dronă în interiorul blocului din cartierul Rahova grav afectat de explozia provocată de o acumulare de gaze. Filmările surprind amploarea distrugerilor din apartamentele avariate și stadiul pregătirilor pentru lucrările de punere în siguranță a imobilului.

Potrivit autorităților, amplasamentul a fost deja predat constructorului, iar intervențiile pentru stabilizarea clădirii urmează să înceapă în perioada următoare.

„Imaginea face cât 1.000 de cuvinte!”

Imaginile aeriene realizate de proiectant arată locuințe devastate de suflul exploziei, cu încăperi distruse, pereți afectați și tavane prăbușite.

„Imaginea face cât 1.000 de cuvinte! Săptămâna trecută am predat amplasamentul, iar constructorul se pregătește pentru a începe să pună în siguranță blocul din Rahova unde a avut loc explozia la gaze. Ieri, proiectantul a ridicat drona pentru a inspecta blocul de aproape, dar și interiorul apartamentelor”, a transmis joi, 23 iulie, Primăria Capitalei, într-o postare pe Facebook.

Inspecția cu drona face parte din etapa de evaluare tehnică necesară elaborării proiectului de consolidare și punere în siguranță.

Amintim că explozia a avut loc pe 17 octombrie 2025, când o acumulare de gaze a distrus două niveluri ale blocului din Rahova.

În urma tragediei, trei persoane și-au pierdut viața, iar mai multe au fost rănite.

„Vă trebuie 7 ani ca să faceți asta?”

La opt luni de la incident, locatarii din scara în care a avut deflagrația nu se pot întoarce în locuințe, imobilul fiind în continuare nelocuibil până la finalizarea lucrărilor de siguranță și reabilitare.

„Ce frumos aflăm lucruri de pe Facebook. Mai mare rușinea. Dacă era Ceaușescu, vă atârna în cui. Nu merita țară asta să intre în UE. Bătaie de joc”, a comentat Ionica Stanciu la postarea Primăriei.

„Să înceapă odată treaba că au trecut 9 luni și nimic”, a scris altcineva.

„Foaaaaarte greu va mișcați. Asta e o urgență pentru siguranșa tuturor...” a comentat un alt utilizator Facebook.

Amintim că, în luna mai a acestui an, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București anunțau că ancheta privind explozia din cartierul Rahova avansează, fiind cercetate patru persoane fizice și trei persoane juridice. În dosar au fost depuse 176 de cereri de despăgubiri, iar anchetatorii au instituit sechestre de peste 53 de milioane de euro și peste 10 milioane de lei.