Mai multe restaurante și localuri din Centrul Vechi au fost închise temporar de comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), în urma unor controale care au scos la iveală numeroase nereguli privind igiena, depozitarea alimentelor și informarea clienților. Inspectorii au aplicat amenzi în valoare de peste 130.000 de lei și au retras de la consum produse alimentare în valoare de peste 8.400 de lei.

Acțiunea de control a vizat 9 restaurante și pub-uri. Printre problemele identificate s-au numărat spații de preparare murdare, echipamente cu depuneri masive de grăsime și murdărie, produse expirate sau fără elemente de identificare, dar și prezența insectelor, inclusiv a gândacilor de bucătărie.

La restaurantul Old Beijing, inspectorii au găsit mizerie, hota cu depuneri masive de arsuri și agregate frigorifice cu acumulări de gheață. De asemenea, carnea și legumele congelate prezentau arsuri de congelare și nu aveau elemente de identificare. Unitatea a primit o amendă de 10.000 de lei, iar produse în valoare de 1.425 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare.

La Buddha Bar au fost identificate 55,7 kilograme de produse alimentare, în valoare de 1.620 de lei, pentru care nu puteau fi stabilite trasabilitatea, data preparării sau limita de consum. Inspectorii au mai constatat deficiențe de igienă, ustensile neconforme și lipsa unor instrumente de măsură omologate pentru dozarea băuturilor alcoolice. Localul a primit trei amenzi, în valoare totală de 25.000 de lei.

Probleme de igienă au fost descoperite și la Next Pub, unde cuptorul avea chederul rupt, iar aragazul și hota prezentau depuneri de murdărie și arsuri. Amenda aplicată a fost de 5.000 de lei.

La Pizzico, comisarii au găsit gândaci vii și morți în bucătărie, produse alimentare expirate și preparate fără date de identificare. Au fost constatate și deficiențe privind informarea clienților despre alergeni și valorile nutriționale. Sancțiunea a fost de 20.000 de lei, iar produse în valoare de 419 lei au fost oprite definitiv de la comercializare.

Nereguli au fost constatate și la Manara, unde inspectorii au identificat alimente și condimente expirate, insecte în zona echipamentelor frigorifice și mucegai vizibil pe morcovi depozitați în apă. Au mai fost semnalate probleme privind igienizarea cuptorului, hotei și tigăilor, dar și lipsa unor suprafețe de lucru distincte pentru prelucrarea cărnii și peștelui. Unitatea a primit două amenzi, în valoare totală de 10.000 de lei.

1/4 Controale ANPC în Centrul Vechi: restaurante și baruri închise temporar Foto: ANPC

La Green Pub au fost descoperite insecte vii și moarte, vase de gătit deteriorate, sosuri depozitate necorespunzător și prăjituri păstrate în condiții neconforme. Lista de meniu nu conținea informațiile necesare privind alergenii și valorile nutriționale. Operatorul economic a fost sancționat cu 30.000 de lei, fiind consemnate și abateri repetate.

Restaurantul vietnamez Pho Tuan a fost sancționat cu 16.000 de lei, după ce inspectorii au constatat o infestare masivă cu gândaci de bucătărie. În plus, au fost identificate produse din carne și sosuri fără elemente de identificare sau expirate, depuneri de grăsime și arsuri pe echipamente, precum și nereguli privind monitorizarea temperaturilor și schimbarea uleiului. Comisarii au semnalat și lipsa unor autorizații.

La Pirouette Bistro au fost constatate deficiențe de igienizare, depozitarea necorespunzătoare a unor alimente, gândaci și lipsa unor informații obligatorii din meniuri. Amenda a fost de 20.000 de lei, iar produse în valoare de 510 lei au fost retrase definitiv de la comercializare.

La Raclettini, inspectorii au descoperit echipamente frigorifice cu acumulări masive de gheață, produse alimentare păstrate necorespunzător și preparate neconforme, care au fost retrase din circuitul consumului uman. De asemenea, au constatat că pastele erau fierte în avans, fără ca metoda efectivă de preparare să fie comunicată corespunzător clienților. Unitatea a primit o amendă de 15.000 de lei, iar produse în valoare de 734 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare.

Toate cele nouă unități au primit măsura opririi temporare a prestării serviciilor, până la remedierea deficiențelor constatate. În cazul mai multor operatori au fost dispuse și măsuri de retragere definitivă a unor produse alimentare de la comercializare.