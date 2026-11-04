 Cum a fost lăsată șomeră o chelneriță la îndemnul procurorului Teodor Niță, cercetat și pentru instigare la abuz în serviciu | adevarul.ro
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Cum a fost lăsată șomeră o chelneriță la îndemnul procurorului Teodor Niță, cercetat și pentru instigare la abuz în serviciu

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Procurorul Niță Teodor, din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța este cercetat pentru instigare la abuz în serviciu, după ce ar fi determinat efectuarea unor controale ANPC la două restaurante din municipiul Constanța, în urma unui conflict pe care l-ar fi avut cu o ospătăriță. 

Teodor Niță
Teodor Niță, procuror supensat Foto: Captură video

Potrivit documentelor din dosarul înregistrat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cercetările au pornit de la un incident petrecut în dimineața zilei de 13 noiembrie 2025, în restaurantul Barissimo Cocktail din Constanța.

Procurorul Niță Teodor ar fi avut un conflict verbal cu chelnerița localului, după ce aceasta i-ar fi cerut să elibereze o masă rezervată anterior pentru o altă persoană. Conform declarațiilor martorilor, procurorul ar fi refuzat să se mute și ar fi amenințat cu repercusiuni.

Controale ANPC după conflictul din restaurant

La scurt timp după incident, comisari ai Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța au efectuat controale la două restaurante administrate de omul de afaceri Ștefan Aurel Ciprian, respectiv Barissimo Cocktail și Popina Bucătărie Locală.

Potrivit actelor de sesizare, controalele ar fi fost dispuse de Horia Constantinescu, comisar-șef adjunct al instituției, la solicitarea procurorului Niță Teodor.

În urma verificărilor, societatea care administrează Barissimo a fost sancționată cu o amendă de 15.000 de lei, două avertismente și măsura opririi temporare a activității, cu suspendarea acesteia pentru o perioadă de trei luni. Cealaltă firmă a primit o amendă de 5.000 de lei, un avertisment și măsura opririi activității.

Printre neregulile consemnate de comisari s-au numărat deficiențe privind practicile comerciale la bar iar la cealaltă afacere au fost constatate, printre altele, tavane pătate și faianță spartă.

Sesizare cu un nume fictiv: „Gheorghe Bianca”

Un element important al anchetei îl reprezintă modul în care ar fi fost declanșat controlul.

Din declarațiile martorilor audiați în dosar reiese că fișa de informație care a stat la baza verificărilor ar fi fost întocmită folosind numele „Gheorghe Bianca”, deși persoana respectivă nu ar fi formulat în realitate reclamația.

O angajată la Biroul Reclamații al CJPC Constanța la momentul respectiv a declarat că una dintre colegele sale, apropiată de Horia Constantinescu, i-ar fi solicitat să întocmească fișa de informație și să introducă la rubrica destinată reclamantului un nume preluat din registru. Ulterior, documentul ar fi fost înmânat acesteia, fără să existe o predare oficială pe condică.

La rândul său, comisarul Stoica Maria-Teodora a declarat că, în ziua incidentului, ar fi fost contactată telefonic de Horia Constantinescu, care i-ar fi spus că procurorul Niță fusese pus într-o situație umilitoare în restaurant. Aceasta a relatat că a solicitat întocmirea fișei cu un nume fictiv, pentru ca operatorul economic să nu fie avertizat în prealabil despre control.

Comisarul Giurgiu Seian a declarat că a găsit ulterior la birou o reclamație atribuită procurorului Niță Teodor, care nu fusese înregistrată în sistem ca reclamație, ci purta doar un număr de intrare în instituție.

Procurorii constănţeni Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță rămân în arest preventiv. Instanța a prelungit măsura cu încă 30 de zile

Ospătărița ar fi rămas fără loc de muncă

Ancheta scoate la iveală și consecințele conflictului asupra angajatei implicate.

Patronuil barului a declarat că, în timpul controlului, ar fi primit mesaje de la persoane pe care nu dorește să le nominalizeze, fiind sfătuit să o concedieze pe ospătărița Dumitru Mădălina pentru a stinge conflictul cu procurorul.

Potrivit declarației sale, acesta i-a comunicat angajatei chiar în aceeași zi să nu mai vină la serviciu și să încheie pe cale amiabilă contractul de muncă.

Fosta ospătăriță a relatat că, după control, administratorul i-ar fi spus că trebuie să își caute un alt loc de muncă. Aceasta a susținut că a înțeles că îndepărtarea sa din restaurant avea legătură cu incidentul în care fusese implicat procurorul.

Ce spun martorii și procurorul cercetat

Barmanul Radu Cristian a confirmat existența schimbului de replici dintre procuror și ospătăriță și a declarat că, la un moment dat, Niță Teodor ar fi afirmat că le va închide localul.

În schimb, procurorul Niță Teodor, audiat în calitate de suspect la 15 iulie 2026, a prezentat o altă versiune a incidentului. Acesta a susținut că ospătărița ar fi avut un comportament agresiv și că le-ar fi servit cafelele într-o manieră necorespunzătoare, vărsând chiar una dintre ele. Procurorul a declarat că, după plecarea din restaurant, a sesizat ANPC, precizând că nu cunoaște cine a efectuat controlul și care au fost rezultatele acestuia.

În cadrul anchetei, comisarii ANPC au relatat și aspecte privind desfășurarea verificărilor, inclusiv existența unei fișe de informație cu date de identificare incomplete și împrejurările în care a fost organizat controlul.

Procurorul este urmărit penal pentru instigare la abuz în serviciu

La data de 2 iulie 2026, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală a fost înregistrată sesizarea din oficiu privind posibile fapte de instigare la abuz în serviciu și abuz în serviciu.

Ulterior, prin ordonanța din 14 iulie 2026, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de procurorul Niță Teodor pentru infracțiunea de instigare la abuz în serviciu, prevăzută de art. 47 raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal.

Cercetările vizează modul în care ar fi fost folosite instituțiile de control în urma unui conflict personal, precum și împrejurările în care a fost întocmită și repartizată fișa de informație care a declanșat verificările.

Săptămâna aceasta , procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost trimiși în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție într-un dosar care vizează fapte de corupție și alte infracțiuni.

Cei doi magistrați sunt suspendați din funcție și se află în arest preventiv. În același dosar au fost deferite justiției alte două persoane fără calitate specială, respectiv un om de afaceri și un fost consilier județean, acuzați de cumpărare de influență.  

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