 Black Friday, capcanele ofertelor care par de nerefuzat. Ce recomandă ANPC | adevarul.ro
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Black Friday, capcanele ofertelor care par de nerefuzat. Ce recomandă ANPC

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Perioada reducerilor vine la pachet cu oferte care par greu de refuzat, dar și cu riscul unor cumpărături făcute din impuls. Înainte de Black Friday, Protecția Consumatorilor le atrage atenția consumatorilor să nu se lase convinși doar de procentele afișate sau de mesajele care îi îndeamnă să se grăbească. Verificarea prețului, a condițiilor de livrare și a identității comerciantului poate face diferența dintre o achiziție avantajoasă și o cheltuială pe care cumpărătorul ar fi putut să o evite.

Un laptop pe care scrie Black Friday.
ANPC le recomandă cumpărătorilor să verifice ofertele și prețurile înainte de a plasa o comandă. Foto: Dan Dinu

Mesajele precum „Doar astăzi!”, „Ultima șansă!” sau „Doar 3 bucăți disponibile!” sunt folosite frecvent în campaniile comerciale pentru a-i determina pe clienți să cumpere cât mai repede. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția că aceste formule nu ar trebui să înlocuiască verificarea informațiilor despre produs și ofertă. În comunicatul publicat pe site-ul instituției, autoritatea subliniază că „Urgența unei oferte nu suspendă drepturile consumatorilor”, indiferent dacă este vorba despre Black Friday sau despre o altă campanie de reduceri.

Unul dintre cele mai importante lucruri de verificat este prețul redus. Potrivit regulilor în vigoare, reducerea trebuie raportată, în general, la cel mai mic preț practicat de comerciant în ultimele 30 de zile înainte de aplicarea acesteia. Prin urmare, cumpărătorii sunt sfătuiți să compare prețurile și să nu se bazeze exclusiv pe procentul mare afișat pe pagina produsului.

Autoritatea recomandă și verificarea magazinului înainte de plasarea comenzii, inclusiv a datelor de identificare ale firmei și a informațiilor de contact. Costurile de livrare, condițiile de plată și politica de retur trebuie, de asemenea, analizate înainte de confirmarea achiziție.

O ofertă care atrage atenția nu este neapărat o ofertă avantajoasă”, avertizează ANPC, care le recomandă consumatorilor să se informeze înainte de a lua o decizie.

Cum verifici dacă reducerea este reală

Prețul tăiat afișat lângă o ofertă nu ar trebui să fie singurul criteriu după care este evaluată o achiziție. Conform regulilor privind indicarea prețurilor produselor oferite spre vânzare, prețul anterior folosit pentru anunțarea reducerii trebuie să fie, în general, cel mai mic preț practicat de comerciant în ultimele 30 de zile.

O metodă simplă este compararea aceluiași produs pe mai multe site-uri, cum ar fi compari.ro sau pricy.ro și verificarea evoluției prețului, atunci când istoricul este disponibil. Cumpărătorii ar trebui să fie atenți și la diferențele dintre variantele unui produs, precum dimensiunile, capacitatea de stocare sau accesoriile incluse. O reducere de 50% nu înseamnă automat că produsul respectiv este mai ieftin decât unul similar comercializat de un alt retailer.

ANPC îi îndeamnă pe consumatori să își stabilească din timp lista de cumpărături și bugetul. În comunicat, autoritatea recomandă: „Cumpărați în funcție de nevoile reale, nu de impulsul de moment”. Astfel, clienții pot evita achizițiile inutile, făcute doar pentru că o ofertă pare că nu va mai fi disponibilă.

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Ce trebuie să verifici înainte să comanzi online

Înainte de a introduce datele de plată, consumatorii ar trebui să se asigure că magazinul afișează denumirea firmei, datele de contact și condițiile contractuale. Informațiile privind returul, livrarea și eventualele costuri suplimentare trebuie citate înainte de confirmarea comenzii, nu după primirea coletului.

ANPC atrage atenția și asupra produselor promovate pe rețelele sociale. O postare care recomandă un anumit produs poate avea un scop comercial, așa că este important să fie verificate informațiile prezentate și să se observe dacă materialul este marcat corespunzător ca publicitate. Recomandările influencerilor nu înlocuiesc verificarea prețului și a condițiilor oferite de comerciant.

Un alt pas important este verificarea identității vânzătorului. Un site care nu prezintă date clare despre companie, informații de contact sau condiții de cumpărare ar trebui tratat cu prudență. În cazul în care oferta pare neobișnuit de bună, este mai sigur ca produsul și comerciantul să fie verificați înainte de efectuarea plății.

Mesajele care te grăbesc să cumperi nu garantează o ofertă bună

Formule precum „Oferta expiră în curând!” sau „Ultima șansă!” pot crea impresia că o achiziție trebuie făcută imediat. Totuși, astfel de mesaje nu înlătură drepturile consumatorilor și nici obligațiile legale ale comercianților. ANPC precizează că urmărește respectarea drepturilor cumpărătorilor pe tot parcursul anului, nu doar în perioadele de campanii comerciale intense.

Autoritatea le recomandă românilor să verifice și termenul estimat de livrare. În timpul campaniilor cu un volum mare de comenzi, acesta se poate modifica, iar produsele pot ajunge mai târziu decât era prevăzut inițial.

În final, ANPC insistă asupra importanței informării înainte de cumpărare.

Evaluarea atentă a ofertelor și verificarea informațiilor prezentate sunt esențiale pentru luarea unor decizii de cumpărare în cunoștință de cauză”, transmite instituția.

Cu alte cuvinte, înainte de a apăsa butonul „Cumpără”, merită verificate prețul real, condițiile ofertei și identitatea comerciantului.

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