Reguli noi pentru magazine și site-uri. Unde trebuie afișate datele de contact ale ANPC

Magazinele, prestatorii de servicii și platformele de comerț online au obligații actualizate privind informarea clienților despre posibilitatea de a sesiza Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Nerespectarea obligațiilor de informare poate atrage verificări din partea autorității. Foto: Freepik.com

Noile cerințe au intrat în vigoare la 4 septembrie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ANPC nr. 505/2026. Actul modifică regulile aplicabile încă din 2010 privind afișarea informațiilor destinate consumatorilor.

Concret, firmele trebuie să afișeze într-un loc ușor de observat numărul „Telefonul Consumatorilor” – *021 9551*, adresa site-ului ANPC, precum și datele de contact ale comisariatului județean sau de sector competent pentru zona în care funcționează comerciantul.

Informațiile trebuie să fie la vedere pentru clienți, fie lângă casa de marcat, fie lângă afișajul cu programul de funcționare. Regula se aplică în spațiile în care sunt vândute produse sau sunt prestate servicii, relatează juridice.ro.

Obligația îi vizează și pe operatorii din turism. Astfel, agențiile și alți comercianți care vând servicii turistice, pachete de vacanță sau bilete de avion trebuie să pună la dispoziția clienților aceleași informații de contact ale autorității pentru protecția consumatorilor.

Pentru magazinele online și platformele de comerț electronic, regula este diferită, dar la fel de clară: acestea trebuie să afișeze pe prima pagină a site-ului un link vizibil către pagina oficială a ANPC. Obligația se aplică și site-urilor pe care se preiau comenzi online sau pe care sunt publicate anunțuri și reclame pentru produse ori servicii.

Prin noile reguli, ANPC actualizează inclusiv datele de contact ale comisariatelor județene și de sector și modelele de informare care trebuie utilizate de comercianți.

Pentru consumatori, măsura ar trebui să facă mai simplă identificarea instituției la care pot apela atunci când consideră că le-au fost încălcate drepturile.

Pentru comercianți, nerespectarea obligațiilor de informare poate atrage verificări din partea autorității și eventuale sancțiuni, în funcție de situația constatată.