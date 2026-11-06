Black Friday 2026. Cele mai importante oferte și reduceri: de la electronice și haine la cărți și cosmetice

Black Friday 2026 are loc vineri, 6 noiembrie, iar peste 250 de magazine din România au pregătit campanii speciale, cu reduceri care ajung până la 90%. Ofertele vizează o gamă largă de produse, de la haine, încălțăminte și electronice până la parfumuri, cosmetice, cărți, bilete la spectacole și abonamente la servicii de fitness. Unele campanii se încheie în acest weekend, în timp ce altele continuă până la sfârșitul lunii noiembrie.

Black Friday 2026 aduce reduceri la milioane de produse Foto: arhivă, adevărul

Black Friday a devenit unul dintre cele mai importante evenimente comerciale ale anului, iar ediția din 2026 se desfășoară pe parcursul mai multor săptămâni. Potrivit datelor centralizate de platforma BlackFriday.ro , perioada promoțională se întinde între 19 octombrie și 7 decembrie.

Peste 250 de comercianți s-au înscris în eveniment, iar în ziua principală, 6 noiembrie, peste 220 de magazine au campanii de reduceri active simultan. Aproximativ 34% dintre comercianții participanți au ales această dată pentru lansarea promoțiilor. Discounturile ajung, în anumite cazuri, până la 90%, iar ofertele acoperă numeroase categorii de produse și servicii.

Black Friday la eMAG: reduceri la telefoane, televizoare și electrocasnice

eMAG a programat campania principală de Black Friday pentru vineri, 6 noiembrie. Retailerul a anunțat reduceri estimate la 35-40%, iar evenimentul ar urma să dureze aproximativ 17 ore.

Oferta include telefoane mobile, televizoare, electrocasnice, produse pentru casă, haine, cosmetice și numeroase alte categorii. Cumpărătorii sunt sfătuiți să urmărească platforma încă de la primele ore ale dimineții, deoarece unele produse se pot epuiza rapid.

De exemplu, printre televizoarele anunțate se află un model Blaupunkt LED, cu diagonala de 81 de centimetri, la 249,99 lei, redus de la 549,99 lei. Un televizor TCL QLED de 108 centimetri, cu rezoluție 4K, va costa 799 de lei, față de 1.599 de lei.

Un televizor LG OLED, cu diagonala de 163 de centimetri, este anunțat la 4.999,99 lei, comparativ cu prețul de referință de 8.499,99 lei.

În categoria laptopurilor, un model HP cu procesor AMD Ryzen 3, 8 GB RAM și SSD de 512 GB va costa 999 de lei, față de 2.099,99 lei. Pe listă se mai află un laptop Acer, la 749,99 lei, și un Apple MacBook Air 13, cu procesor M5, 16 GB RAM și stocare de 512 GB, la 5.899,99 lei.

Și electrocasnicele se regăsesc printre produsele cu reduceri importante. O mașină de spălat Samsung, cu o capacitate de 8 kilograme, va costa 1.299 de lei, față de 1.899,99 lei, în timp ce un aspirator vertical Dyson V8 Cyclone este anunțat la 1.299 de lei, redus de la 1.999,99 lei.

Fashion Days: peste un milion de produse, cu reduceri de până la 90%

Fashion Days a început campania de Black Friday pe 1 noiembrie, iar promoțiile sunt disponibile până pe 8 noiembrie, atât pe site, cât și în aplicația mobilă.

Retailerul anunță reduceri de până la 90% la peste un milion de produse. Oferta cuprinde haine, încălțăminte, genți, accesorii, articole de beauty și produse pentru casă.

Printre brandurile incluse în campanie se numără Nike, Adidas Originals, Puma, New Balance, Columbia, UGG, Guess, Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld, HUGO și BOSS.

Pentru sezonul rece, cumpărătorii pot găsi geci, jachete, pulovere, ghete și încălțăminte sport. Printre prețurile de pornire prezentate în campanie se numără pulovere de la 39 de lei, hanorace de la 69 de lei, sneakers de la 69 de lei, blugi de la 79 de lei și ghete de la 99 de lei.

Sephora: reduceri la parfumuri, machiaj și produse de îngrijire

Sephora România a pregătit oferte de Black Friday la parfumuri, produse de machiaj, cosmetice și articole pentru îngrijirea pielii și a părului.

În cadrul avanpremierei online din 5 noiembrie, produsele Sephora Collection au beneficiat de o reducere de 25%. Oferta a inclus palete de machiaj, produse pentru îngrijirea tenului și spray-uri parfumate pentru corp și păr.

În categoria parfumurilor sunt afișate reduceri de 30% pentru o selecție de produse de minimum 50 ml. Pentru anumite parfumuri de cel puțin 75 ml este disponibilă și o reducere suplimentară de 10%, prin utilizarea codului EXTRA10, în condițiile campaniei.

În selecție se regăsesc și produse de la Rituals, Rare Beauty, Huda Beauty, Gisou și Summer Fridays.

Reduceri sunt disponibile și la produsele de îngrijire a pielii, inclusiv cosmetice coreene și japoneze, precum și la articole pentru păr și corp. Discounturile ajung până la 30% pentru unele dintre aceste categorii, iar selecția include și seturi cadou.

Ofertele pot varia în funcție de produs și sunt valabile în limita stocurilor disponibile. Lista completă a produselor participante poate fi consultată pe site-ul oficial Sephora România.

Douglas: până la 25% reducere la parfumuri și cosmetice

Douglas desfășoară campania de Black Friday în perioada 6-9 noiembrie, atât online, cât și în magazinele fizice.

Reducerile sunt acordate în funcție de valoarea cumpărăturilor. Clienții beneficiază de 20% reducere pentru achiziții de minimum 149 de lei și de 25% pentru comenzile care depășesc 299 de lei. Pentru aplicarea discountului este necesară folosirea codului promoțional BLACK.

Campania include parfumuri pentru femei și bărbați, produse de machiaj și articole pentru îngrijirea tenului, părului și corpului. Printre brandurile participante se numără Lancôme, Estée Lauder, Kérastase, Dolce&Gabbana, Carolina Herrera, Versace, Burberry și Givenchy.

În oferta online se regăsesc, printre altele, parfumul Versace Eros pour Homme, de 50 ml, la 315 lei, Carolina Herrera La Bomba, de 30 ml, la 373 de lei, și Givenchy L'Interdit, de 35 ml, la 253 de lei.

Kiehl’s: reduceri de până la 40% la creme și serumuri

Kiehl’s a lansat campania de Black Friday pe site-ul oficial din România, cu reduceri de până la 40% la o selecție de produse pentru îngrijirea tenului, corpului și părului.

Oferta include creme hidratante, serumuri antirid, produse pentru zona ochilor și măști de față. Cele mai multe dintre produsele prezentate au reduceri de 30%.

Crema Ultra Facial Cream, unul dintre produsele cunoscute ale brandului, beneficiază de o reducere de 30%. Varianta al cărei preț inițial era de 120 de lei costă acum 84 de lei, în timp ce un alt gramaj, comercializat la 360 de lei, a ajuns la 252 de lei.

Creamy Eye Treatment with Avocado, crema pentru zona ochilor, costă 126 de lei, față de 180 de lei. Serumului Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate i-a fost redus prețul de la 540 la 324 de lei.

Alte produse incluse în campanie sunt masca Rare Earth Pore-Minimizing Clay Mask, redusă de la 215 la 150,50 lei, și crema de corp Creme de Corps, disponibilă la 240 de lei, față de 400 de lei.

Reducerile ajung la 40% pentru balsamul de păr Amino Acid Conditioner, care costă 192 de lei, comparativ cu prețul inițial de 320 de lei, și pentru produsul de curățare Gently Effective Blemish-Targeting Cleansing Paste, al cărui preț a scăzut de la 165 la 99 de lei.

Trendyol prelungește campania de Black Friday. Livrare gratuită până pe 15 noiembrie

Trendyol continuă campania de Black Friday cu reduceri și livrare gratuită pentru comenzile plasate în perioada 4-15 noiembrie 2026.

Oferta este disponibilă pentru produse din mai multe categorii, iar cumpărătorii beneficiază atât de prețuri promoționale, cât și de transport gratuit. Comenzile pot fi plasate direct pe platforma online a retailerului, până la încheierea campaniei.

ONE: reduceri la abonamentele World Class și oferte la peste 50 de parteneri

Campania de Black Friday a ajuns și în comunitatea ONE, unde membrii pot beneficia de oferte speciale la servicii de fitness și de reduceri la parteneri din domenii precum wellness, beauty, dining și lifestyle.

Una dintre promoțiile disponibile este cea de la World Class, în centrul din One High District. Membrii One Community beneficiază de o reducere de 15% la abonamentele anuale, raportată la prețurile standard pentru membrii ONE. Discountul este echivalent cu o reducere de 20% față de tarifele standard pentru clienții obișnuiți.

Oferta este valabilă până la 30 noiembrie 2026.

Pentru a beneficia de promoții, membrii trebuie să utilizeze aplicația One Community și să prezinte cardul digital în locațiile partenere. Tot prin intermediul aplicației pot acumula O Points, puncte care pot fi folosite pentru upgrade-uri de card, recompense, produse exclusive și acces la evenimente speciale.

Litera: reduceri de până la 85% la cărți. Unele volume costă sub 10 lei

Editura Litera a lansat campania de Black Friday cu reduceri de până la 85% la romane, thrillere, volume de dezvoltare personală, cărți de non-ficțiune și titluri pentru copii.

Oferta cuprinde atât volume individuale, cât și pachete de cărți, organizate în categorii precum ficțiune, non-ficțiune, dezvoltare personală și echilibru emoțional.

Printre cele mai mari reduceri se numără cele aplicate unor titluri din categoria bestsellerurilor. Romanul „Coram House”, de Bailey Seybolt, este disponibil la 9,75 lei, față de prețul inițial de 65 de lei, ceea ce reprezintă o reducere de 85%.

Foto: captură

„Ultimul cântec de dragoste”, de Lucinda Riley, costă 22,50 lei, după o reducere de 70%, iar „Sânge regal”, de Aimée Carter, poate fi cumpărat cu 19,50 lei, tot cu 70% mai puțin decât prețul inițial.

Printre titlurile incluse în campanie se mai numără „Taming 7. Băieții de la Tommen #5”, de Chloe Walsh, redus de la 99,99 la 40 de lei, și „Fiicele din Shandong”, de Eve J. Chung, care costă 32 de lei, față de 79,99 lei. Romanul „Psihiatra”, de Emma Curtis, este disponibil la 32,50 lei, cu o reducere de 50%.

Retailerii se întrec în oferte de Black Friday. Care sunt produsele vedetă ale acestei ediții și cât costă

Reducerile se extind și la volumele de dezvoltare personală. „Eliberarea copilului interior”, de Charles L. Whitfield, costă 10 lei, față de 24,99 lei, în timp ce „Cum să crești un copil inteligent și de succes”, de Peg Dawson și Richard Guare, este redusă de la 69,99 la 24,50 lei.

Nici cărțile pentru copii nu lipsesc din campanie. Pe site sunt disponibile volume ilustrate, enciclopedii, colecții și produse cu personaje Disney, inclusiv seturi de cărți la prețuri promoționale.

Elefant: peste 100.000 de cărți la prețuri reduse

Elefant anunță oferte speciale de Black Friday pentru peste 100.000 de cărți din numeroase domenii, de la beletristică și istorie până la psihologie, business și literatură pentru copii.

Platforma propune titluri semnate de autori cunoscuți precum Agatha Christie, Stephen King, James Patterson, Jane Austen și Charles Dickens.

Oferta include romane, biografii, cărți de dezvoltare personală, volume de specialitate și titluri dedicate celor mici, atât în limba română, cât și în limbi străine.

Opera Comică pentru Copii: reduceri de până la 50% la bilete, vouchere și produse

Opera Comică pentru Copii organizează campania de Black Friday „Crăciunul în avans” în perioada 6-8 noiembrie 2026. Promoțiile vizează voucherele cadou, tichetele pentru atracțiile din cadrul Târgului „Poveste de Crăciun” și o selecție de produse din magazinul instituției.

Foto: captură Opera Comică pentru Copii

Voucherele cadou beneficiază de o reducere de 20% și pot fi folosite pentru orice spectacol din repertoriu. Acestea au o valabilitate de un an. De asemenea, pachetele de tichete pentru atracțiile Târgului „Poveste de Crăciun” au reduceri de până la 25%. Acestea sunt disponibile în variante de 100 și 300 de tichete.

În magazinul instituției, reducerile sunt cuprinse între 20% și 50%, pentru o selecție de produse.

Nici patinoarul nu lipsește din campanie. Acesta va fi acoperit, iar abonamentele cu acces nelimitat pe întreaga durată a Târgului „Poveste de Crăciun” au prețuri începând de la 100 de lei de persoană.

Ofertele sunt valabile în perioada 6-8 noiembrie, în limita stocurilor disponibile.

Auchan, H&M și Orange au campanii de Black Friday în noiembrie

Pe lângă magazinele care au lansat deja campaniile principale, și alți comercianți au pregătit perioade speciale de reduceri.

Potrivit calendarului centralizat de BlackFriday.ro, Auchan are promoții în perioada 4-17 noiembrie, în timp ce H&M desfășoară campania între 4 și 8 noiembrie.

Orange a lansat ofertele pe 3 noiembrie, iar campania urmează să se încheie pe 23 noiembrie.

În calendarul promoțiilor sunt incluse și Dyson, Notino și F64, care au lansat deja campanii speciale.

Carrefour: reduceri la mașini de spălat, frigidere, aragazuri și electrocasnice

Carrefour a inclus în campania de Black Friday 2026 reduceri la o gamă variată de electrocasnice, de la mașini de spălat și combine frigorifice până la cuptoare, plite și aparate pentru bucătărie. Unele dintre produse au prețuri reduse cu până la 40%, iar ofertele sunt disponibile în limita stocurilor.

Printre produsele care atrag atenția se numără electrocasnicele mari, în special mașinile de spălat și combinele frigorifice, dar și aparatele necesare amenajării bucătăriei.

În categoria electrocasnicelor mari, Carrefour a inclus în oferta de Black Friday trei mașini de spălat: un model Beko, cu o capacitate de 8 kg și clasa energetică A, care costă 1.329,99 lei, față de 1.899,99 lei, o mașină de spălat cu uscător Beko, de 9/6 kg, la 2.174,99 lei, redusă de la 2.899,99 lei, și o mașină de spălat Samsung, de 11 kg, cu tehnologie AI Ecobubble, al cărei preț a scăzut de la 2.999,99 lei la 2.549,99 lei.

Reducerile vizează și frigiderele și combinele frigorifice. O combină frigorifică Arctic, cu o capacitate de 362 de litri, costă 1.949,99 lei, față de 2.999,99 lei, modelul Arctic de 262 de litri este disponibil la 1.182,99 lei, redus de la 1.689,99 lei, iar combina frigorifică Beko No Frost, de 355 de litri, costă 2.399,99 lei, comparativ cu 3.429,99 lei. Un frigider Arctic, de 306 litri, este redus de la 1.799,99 lei la 1.289,99 lei.

Pentru amenajarea bucătăriei, retailerul propune un aragaz Beko, cu patru arzătoare, la 1.119,99 lei, în loc de 1.599,99 lei, și un aragaz mixt Arctic, cu cuptor electric, la 1.089,99 lei, redus de la 1.399,99 lei. Totodată, un set Arctic, format din cuptor electric și plită pe gaz, costă 1.349,99 lei, față de 1.799,99 lei.

Carrefour a inclus în campanie și aparate electrocasnice de dimensiuni mai mici. O mașină de spălat vase Beko, cu o capacitate de 14 seturi, costă 1.499,99 lei, față de 1.899,99 lei.

Câți bani au pregătit românii pentru reduceri și ce produse vor să cumpere

Mai mult de jumătate dintre românii care cunosc fenomenul Black Friday intenționează să facă achiziții la ediția din 2026, iar bugetul mediu pregătit pentru cumpărături se apropie de 3.600 de lei. Electrocasnicele mici, televizoarele și hainele se numără printre categoriile cele mai căutate, potrivit unui studiu realizat de Kantar România la solicitarea eMAG.

Notorietatea evenimentului de shopping a ajuns la 92%, iar 56,3% dintre persoanele care au auzit de Black Friday spun că intenționează să profite de reducerile din acest an. Procentul este ușor mai mare decât cel înregistrat în 2025, când 55,3% dintre respondenții familiarizați cu evenimentul declarau că vor să cumpere produse la promoție.

Studiul a fost prezentat înaintea campaniei eMAG, programată pentru 6 noiembrie 2026, una dintre cele mai importante perioade de reduceri din an.

Bugetul mediu pentru Black Friday se apropie de 3.600 de lei

Românii care și-au propus să cumpere de Black Friday au pregătit, în medie, 3.593 de lei. Suma este cu aproape 10% mai mare față de cea estimată înaintea ediției din 2025, când bugetul mediu se situa în jurul valorii de 3.300 de lei.

Potrivit cercetării, aproximativ o treime dintre potențialii cumpărători intenționează să cheltuiască peste 3.000 de lei, în timp ce unul din șase respondenți și-a stabilit un buget de peste 5.000 de lei.

Creșterea bugetului planificat nu înseamnă însă că românii vor cheltui efectiv aceste sume. Este vorba despre intențiile declarate înaintea campaniilor, iar valoarea reală a cumpărăturilor va putea fi stabilită după încheierea evenimentelor de reduceri.

Black Friday pentru copii: cele mai bune oferte sunt deja disponibile

Ce produse vor românii să cumpere de Black Friday

Electrocasnicele mici conduc în topul preferințelor, fiind menționate de 37% dintre persoanele care intenționează să facă achiziții. Televizoarele ocupă locul al doilea, cu 33,8%, urmate de haine, cu 26,3%, și telefoane mobile, cu 23,8%.

Pe lista produselor urmărite se mai află frigiderele, menționate de 18,9% dintre respondenți, și mașinile de spălat, cu 18,5%.

Interesul pentru televizoare este în creștere față de anul trecut, când 29,5% dintre potențialii cumpărători declarau că urmăresc această categorie de produse.

O evoluție semnificativă se observă și în cazul laptopurilor. Procentul celor interesați de achiziționarea unui astfel de dispozitiv a urcat de la 6,2% în 2025 la 9,1% în 2026, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 46%.

Cercetarea arată că 34,8% dintre persoanele familiarizate cu Black Friday declară că au cumpărat cel puțin un produs aflat la promoție la ediția din 2025. Procentul este cu 5,5 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în anul precedent.

În ceea ce privește încrederea în eveniment, peste un sfert dintre respondenți afirmă că au multă sau foarte multă încredere în campaniile de Black Friday.

Cercetarea a fost realizată în perioada 8–15 octombrie 2026, pe un eșantion de 2.001 persoane cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani.

Cum verifici dacă reducerile de Black Friday sunt reale. Recomandările ANPC

Dincolo de procentele afișate în campanii, cumpărătorii trebuie să fie atenți la prețurile de referință și la condițiile în care sunt comercializate produsele.

ANPC recomandă consumatorilor să verifice dacă reducerile sunt reale și să compare prețurile înainte de a finaliza o comandă.

Potrivit legislației, prețul anterior folosit pentru anunțarea unei reduceri trebuie să fie cel mai mic preț practicat de comerciant în ultimele 30 de zile înainte de aplicarea discountului. Regula este prevăzută de HG nr. 947/2000, modificată în 2022, și se aplică atât magazinelor fizice, cât și comerțului online, cu excepțiile prevăzute de lege.

Astfel, un produs prezentat cu o reducere de 50% nu poate avea ca reper orice preț mai mare afișat anterior.

Autoritatea recomandă urmărirea evoluției prețurilor și compararea ofertelor de la mai mulți comercianți. Un produs poate fi redus față de prețul practicat anterior de un anumit magazin, dar poate fi disponibil mai ieftin la un alt retailer.

Consumatorii sunt sfătuiți să nu se lase influențați de mesaje precum „Doar astăzi”, „Oferta expiră” sau „Doar trei bucăți disponibile”, care pot crea presiunea unei decizii rapide.

De asemenea, trebuie verificate costurile de livrare, modalitățile de plată și termenul de livrare. Magazinele online trebuie să afișeze datele de identificare ale firmei, informațiile de contact, condițiile de vânzare și politica de retur.

ANPC atrage atenția și asupra ofertelor promovate pe rețelele sociale, inclusiv prin intermediul influencerilor, deoarece recomandările acestora pot avea caracter publicitar.

În cât timp poți returna produsele cumpărate de Black Friday

Produsele cumpărate online în perioada reducerilor beneficiază, în principiu, de aceleași drepturi ca orice alte achiziții la distanță.

Conform OUG nr. 34/2014, consumatorii au dreptul să se retragă dintr-un contract încheiat online în termen de 14 zile, fără să fie obligați să justifice decizia. În cazul produselor, termenul începe, de regulă, din ziua în care cumpărătorul intră în posesia acestora.

Există însă și excepții, printre care produsele personalizate, anumite bunuri perisabile sau produsele sigilate care nu pot fi returnate din motive de igienă după desigilare. Costul transportului pentru retur poate reveni cumpărătorului, dacă acesta a fost informat în prealabil despre această condiție.

În cazul cumpărăturilor realizate direct în magazinele fizice, comercianții nu sunt obligați prin lege să accepte returul unui produs doar pentru că persoana care l-a cumpărat s-a răzgândit. Unele magazine permit totuși returnarea produselor prin propriile politici comerciale.

ANPC recomandă păstrarea documentelor care dovedesc achiziția și verificarea condițiilor de retur înainte de finalizarea comenzii.