 Vacanța de coșmar a unei turiste într-un hotel din Egipt. A schimbat trei camere din cauza gândacilor și mucegaiului | adevarul.ro
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Foto Vacanța de coșmar a unei turiste într-un hotel din Egipt. A schimbat trei camere din cauza gândacilor și mucegaiului

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O femeie din Polonia a avut parte de un sejur complet diferit de cel promis de fotografiile hotelului în care și-a rezervat vacanța în Egipt. Ajunsă în stațiunea Marsa Alam, turista a descoperit camere murdare, gândaci și mucegai, iar problemele au continuat chiar și după ce a solicitat să fie mutată. Femeia și-a povestit experiența pe rețelele sociale, potrivit publicației TN.cz.

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image png Foto: Facebook / Patrycja Rys

Turista, care obișnuiește să călătorească frecvent în Egipt, se aștepta la o vacanță relaxantă într-un hotel care, conform imaginilor de prezentare și recenziilor găsite online, părea să ofere condiții foarte bune.

Primele probleme au apărut însă imediat după sosire. Femeia și persoanele care o însoțeau au ajuns la unitatea de cazare în jurul orei 2:00 dimineața, după transferul de la aeroport, și au constatat că realitatea nu semăna deloc cu imaginile din oferta turistică.

Prima cameră în care au fost cazați avea probleme evidente de curățenie. La scurt timp după ce au intrat, turiștii au observat un gândac pe podea și au cerut să primească o altă cameră.

„Am schimbat camerele de mai multe ori. În prima, un gândac a traversat podeaua imediat ce am intrat, așa că am cerut imediat o altă cameră”, a povestit turista.

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Foto: Facebook / Patrycja Rys

Nici următoarea încăpere nu s-a dovedit a fi o variantă mai bună. În baie, femeia a descoperit urme de mucegai, astfel că a solicitat din nou schimbarea camerei.

A treia variantă, descrisă drept una mai luxoasă, nu a rezolvat însă toate nemulțumirile. Potrivit relatării sale, problemele de igienă nu se limitau la spațiile de cazare, ci erau vizibile și în zona restaurantului.

Turista a reclamat că mâncarea era servită în vase ciobite, iar tacâmurile nu erau curate.

Nemulțumirile au continuat și în zonele destinate relaxării. Femeia a susținut că accesul la șezlongurile și umbrelele de soare era condiționat de plata unor sume suplimentare.

Potrivit acesteia, unele șezlonguri păreau ocupate, deoarece aveau prosoape așezate pe ele. Cu toate acestea, locurile deveneau disponibile imediat după ce turiștii acceptau să plătească o taxă.

„Localnicii foloseau practici îndoielnice. Pe șezlonguri erau așezate prosoape, pentru a arăta că acestea erau deja rezervate, dar, după plata unei taxe, deveneau brusc libere și disponibile imediat”, a relatat femeia.

Un alt aspect care a nemulțumit-o a fost contrastul dintre experiența de la fața locului și impresiile publicate online. Înainte de plecare, femeia verificase evaluările hotelului pe platformele agențiilor de turism, unde găsise numeroase comentarii favorabile.

Condițiile întâlnite în timpul sejurului au fost însă departe de așteptările create de aceste recenzii.

Femeia a precizat că nu era la prima vizită în Egipt și că experiențele anterioare nu au avut nicio legătură cu situația întâlnită de această dată.

„Aceasta a fost a treia mea călătorie în Egipt, iar primele două nu se comparau cu acest lux”, a spus turista, folosind în mod ironic termenul de lux pentru a descrie condițiile din hotel.

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