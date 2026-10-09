Festivalul Spotlight începe la București. Calea Victoriei devine o galerie de artă în aer liber

Festivalul Spotlight se desfășoară între 9 și 11 octombrie, pe Calea Victoriei din București. Organizatorii estimează că evenimentul va atrage sute de mii de participanți.

Festivalul Spotlight se desfășoară între 9 și 11 octombrie Foto: Primăria Municipiului Bucureşti

Ediția din acest an a festivalului Spotlight a început vineri, 9 octombrie, și continuă până duminică, 11 octombrie, cu proiecții și instalații luminoase pe un traseu care se întinde între Hotelul Radisson Blu și intersecția Căii Victoriei cu Splaiul Independenței.

Potrivit Primăriei Municipiului București, evenimentul aduce arta, lumina și tehnologia într-un spațiu expozițional de peste 7.000 de metri pătrați. Clădiri emblematice ale Capitalei devin suprafețe de proiecție pentru spectacole de video mapping realizate de artiști din șapte țări.

Programul festivalului Spotlight

În prima seară, instalațiile și proiecțiile pot fi vizitate între orele 21.00 și 23.00. Sâmbătă și duminică, programul începe la ora 19.00 și se încheie la ora 23.00.

Proiecțiile și instalațiile luminoase sunt amplasate în 18 puncte de pe traseu, printre care:

Hotelul Radisson Blu și Hotelul InterContinental Athénée Palace Bucharest;

Piața George Enescu și statuia lui Carol I;

Piața Revoluției, în zona Memorialului Renașterii și a Monumentului Iuliu Maniu;

Magazinul Muzica;

Hotelul Novotel și Palatul Telefoanelor;

Teatrul Odeon și Cercul Militar Național;

Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucharest;

Palatul C.E.C. și Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc;

ARCUB – Hanul Gabroveni;

Promenada Mall.

1/4 Spotlight Foto: Primăria Municipiului Bucureşti

Traseul include și mai multe puncte de pe Calea Victoriei, la intersecțiile cu străzile Eforie și Ion C. Filitti, precum și un punct de pe strada Franceză, la intersecția cu Calea Victoriei.

Tema ediției din acest an

Potrivit organizatorilor Spotlight, tema ediției din acest an este „PLAYGROUND”, un concept care transformă Calea Victoriei într-un spațiu de explorare vizuală, prin videomapping și instalații artistice.

Conceptul pune accent pe interacțiunea dintre public, arhitectura orașului și noile tehnologii. Lucrările propun noi perspective asupra spațiului urban, invitând publicul să redescopere clădirile și locurile cunoscute ale Capitalei prin intermediul luminii.

ARCUB organizează Spotlight din 2015, când a lansat primul festival de artă a luminii din România. De atunci, evenimentul a devenit un reper al scenei culturale bucureștene și a conectat Capitala la rețeaua internațională a marilor festivaluri de profil.

Bucureștiul găzduiește întâlnirea anuală a organizației internaționale a festivalurilor de lumină

Ediția din acest an include și întâlnirea anuală a International Light Festivals Organisation (ILO), care reunește directori și reprezentanți ai festivalurilor de lumină, artiști și profesioniști din domeniu.

Întâlnirea va avea loc pe 10 octombrie, la ARCUB – Hanul Gabroveni, și va fi completată de programul Spotlight Talks, organizat în perioada 10–11 octombrie.

Desfășurat sub tema „Light, Art & the City”, programul Spotlight Talks abordează rolul festivalurilor de lumină în orașele contemporane, relația acestora cu publicul și comunitățile locale, utilizarea spațiului public și colaborarea cu autoritățile și partenerii.

Discuțiile vor viza și noile direcții artistice și tehnologice, inclusiv utilizarea inteligenței artificiale în instalațiile de lumină. Programul cuprinde mese rotunde, prezentări și discuții cu publicul, reunind reprezentanți ai festivalurilor internaționale și artiști.