Bucureștiul se luminează în weekend: Spotlight-Festivalul Internațional al Luminii, ediția a 9-a. Care este programul

Capitala României devine, timp de trei zile, un veritabil spectacol de lumină și artă digitală. Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii, aflat la cea de-a IX-a ediție, aduce pe Calea Victoriei și în locații partenere peste 20 de instalații interactive, spectacole de video mapping și lucrări de artă digitală semnate de artiști din România, Franța, Germania și Țările de Jos.

Ediția din acest an propune publicului o reflecție asupra modului în care lumina poate crea legături între oraș, comunitate și mediul înconjurător.

Printre instalațiile remarcabile ale ediției 2025 se numără Sol Machina, o creație monumentală a H3 Studio din România, prezentă la Cercul Militar Național, care reinterpretează energia solară într-un limbaj vizual contemporan, Pixel-Ghosts, o lucrare interactivă realizată de MotionLab la ARCUB – Hanul Gabroveni, inspirată de cultura pop și nostalgia pixelilor, Bird Passing By de la Luminariste din Franța, o lucrare poetică ce surprinde fragilitatea și libertatea mișcării, transformând zborul într-o metaforă vizuală a luminii, Keyframes de la Groupe Laps din Franța, o coregrafie luminoasă urbană, și Whale de la Aerosculpture din Franța, o instalație cinetică dedicată fragilității mediului marin.

Alte lucrări incluse în programul festivalului sunt Fluxit de la Vedel & De Wolf (Belgia), Odonata de la Number 8 (Germania), Energy Pulse de la PPC/RIZI Studio, dar și creații românești precum Hulahoop de la Collectif Scale, MorphoClash de Vali Chincișan și Parallel Mind de Sergiu Doroftei.

Circuitul principal se desfășoară pe Calea Victoriei, între Piața George Enescu și Bd. Regina Elisabeta, cu extensii la ARCUB – Hanul Gabroveni, precum și în locațiile partenere Mega Mall, Promenada Mall și Sky Tower (sediul Raiffeisen Bank România din Calea Floreasca 246C).

Programul festivalului începe vineri, 10 octombrie, cu Warm-up Party în Piața George Enescu, urmat de aprinderea luminilor Spotlight și de deschiderea traseului festivalului între orele 21:00 și 23:00. Sâmbătă și duminică, 11 și 12 octombrie, traseul Spotlight va fi accesibil vizitatorilor între orele 19:00 și 23:00.

În paralel cu traseul festivalului, ARCUB – Sala Mare găzduiește în zilele de 10 și 11 octombrie programul Spotlight Talks, o serie de conferințe dedicate profesioniștilor și pasionaților de artă digitală și producție de festivaluri internaționale.

Printre invitați se numără artiști și curatori de renume internațional, precum Anastasia Isachsen de la Fjord Oslo Light Festival (Norvegia), Davy & Kristin McGuire de la Studio McGuire (Marea Britanie), Marcello Arosio de la Kernel Festival (Italia), Marko Bolkovic de la Visualia Festival (Croația) și alții.

Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, pe bază de rezervare prealabilă pe arcub.ro sau iabilet.ro.

Lista completă a instalațiilor și harta festivalului sunt disponibile pe site-urile oficiale spotlightfestival.ro și arcub.ro.

Restricții de circulație în weekend în Capitală pentru Spotlight

Pentru buna desfășurare a evenimentului, vineri, 10 octombrie., între orele 21:00-00:00, precum și în zilele de 11 și 12 octombrie, între orele 19:00 – 23:00, se va restricționa traficul rutier pe Calea Victoriei, segmentul cuprins între Bd. Dacia și Piața Națiunilor Unite , fără afectarea celor două intersecții.

Pe durata restricțiilor instituite se va permite traversul auto pe Calea Victoriei, la intersecțiile cu Str. Ion Câmpineanu și Bd. Regina Elisabeta .

Totodată, pe durata restricţiilor se va asigura o bandă de urgenţă pentru accesul auto la instituțiile din zona afectată.

Rute ocolitoare:

-Bd. Lascăr Catargiu – Bd. Gheorge Magheru – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. I.C. Brătianu;

-Str. Buzești – Str. Berzei – Str. Vasile Pârvan – Splaiul Independenței.

