Restricții de circulație în weekend în Capitală pentru Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii

În weekendul 11 - 13 octombrie, în Capitală, are loc cea de-a VIII-a ediţie Spotlight - Festivalul Internaţional al Luminii, ocazie cu care vor fi instituite restricții de circulație.

În perioada 10 – 12 octombrie, ARCUB va organiza evenimentul cultural artistic „Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii București”, care constă în spectacole de lumină, instalații luminoase și video mapping.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, vineri, 10 octombrie., între orele 21:00-00:00, precum și în zilele de 11 și 12 octombrie, între orele 19:00 – 23:00, se va restricționa traficul rutier pe Calea Victoriei, segmentul cuprins între Bd. Dacia și Piața Națiunilor Unite , fără afectarea celor două intersecții.

Pe durata restricțiilor instituite se va permite traversul auto pe Calea Victoriei, la intersecțiile cu Str. Ion Câmpineanu și Bd. Regina Elisabeta .

Totodată, pe durata restricţiilor se va asigura o bandă de urgenţă pentru accesul auto la instituțiile din zona afectată.

Rute ocolitoare:

-Bd. Lascăr Catargiu – Bd. Gheorge Magheru – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. I.C. Brătianu;

-Str. Buzești – Str. Berzei – Str. Vasile Pârvan – Splaiul Independenței.

”Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului rutier și de prevenire a accidentelor de circulație. Totodată solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staționeze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri.

Pietonilor le recomandăm să circule doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic, iar conducătorii de vehicule le-au înțeles intenția de a traversa”, potrivit Brigăzii Rutiere.