 Violențe într-o tabără creștină. Preot filmat când încurajează doi copii să se bată în curtea casei parohiale | adevarul.ro
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Video Violențe într-o tabără creștină. Preot filmat când încurajează doi copii să se bată în curtea casei parohiale

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Un preot din Bălăușeri, județul Mureș, este cercetat după ce a fost filmat în timp ce i-ar fi încurajat pe doi copii de aproximativ 10 ani să se bată în curtea casei parohiale.

Doi copii, unul dintre ei chiar fiul unui preot, aflaţi într-o tabără creştină au fost filmaţi cum se bat chiar în curtea lăcaşului de cult.

Arbitru de ring a fost chiar preotul lăcașului de cult, tatăl unuia dintre protagoniștii bătăii, care, în loc să aplaneze conflictul, i-a îndemnat să se lovească şi mai tare.

Biserică Mureș
Biserica unde a avut loc conflictul Foto: Captură video/Antena 3

Totul a ieșit la iveală abia după ce unul dintre părinții celuilat minor a postat pe rețelele de socializare filmul bătăii. Atât superiorii omului bisericii, cât şi poliţiştii fac acum cercetări.

Spontan, a fost o altercaţie între ei. După aceea am încercat să-i calmez. I-am întărâtat, înţelegeţi? Am găsit de cuviinţă să-şi ia revanşa celălalt copil. Nu mi-am dat seama că în curte o să fiu filmat", a declarat Szilagyi Tomas, preot paroh al comunităţii reformate din Bălăuşeri.

Abia după ce imaginile au devenit virale, preotul şi-a înţeles greşeala.

Eparhia şi Protopopiatul de care aparţin eu, ca preot, fac cercetări şi s-a constituit un dosar. Dosarul urmează să fie înaintat în faţa unei comisii de disciplină şi eu răspund disciplinar. Eu îmi recunosc greşeala, n-am calculat bine ca adult şi ca părinte", a declarat preotul.

Polițiștii s-au autosesizat imediat ce imaginile au apărut în spațiul public şi fac verificări. Preotul slujeşte de 15 ani, iar de aproximativ 7 ani este paroh în comunitatea din Bălăuşeri.

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