Lucrările la Magistrala 6 întârzie până în 2028. Șoferii vor mai suporta ani de restricții pe DN1 și marile bulevarde din cauza problemelor din subteran

Șoferii care tranzitează nordul Capitalei și DN1 vor avea de înfruntat încă cel puțin doi ani de restricții de circulație, după ce lucrările la Magistrala 6 de metrou, care va lega Bucureștiul de Aeroportul Henri Coandă, înregistrează întârzieri.

Potrivit unui raport de progres analizat de News.ro, termenul estimat pentru finalizarea întregului proiect este 9 noiembrie 2028.

Cele mai afectate artere rămân Bulevardul Grivița, Bulevardul Mărăști și DN1, unde șantierele continuă să influențeze semnificativ traficul.

De ce au apărut întârzierile

Raportul indică trei cauze principale care au dus la decalarea calendarului de execuție.

Prima este descoperirea unor rețele de utilități subterane care nu figurau în documentația inițială. Probleme de acest tip au fost întâlnite în zonele viitoarelor stații Washington, Paris, Bruxelles și Otopeni, fiind necesare reproiectări și intervenții suplimentare.

O altă dificultate este întârzierea livrării și utilizării utilajelor de forare a tunelurilor (TBM). Stația Tokyo este una dintre cele mai afectate, termenul de finalizare fiind împins până la 22 octombrie 2027 din cauza întârzierilor înregistrate de utilajul care operează pe prima secțiune a magistralei. De asemenea, la stația 1 Mai se așteaptă încă sosirea echipamentelor de foraj.

În plus, unele zone au necesitat modificări de proiect. La stația Aeroport Otopeni, accesurile A și B sunt în curs de reproiectare, ceea ce poate întârzia revenirea la configurația normală a circulației din apropierea aeroportului.

Măsuri pentru fluidizarea traficului

În zona 1 Mai, constructorul și Primăria Capitalei au convenit deschiderea unei devieri rutiere pe strada Dornei, în apropierea puțului de ventilație nr. 1, până la 7 septembrie 2026. Măsura este destinată reducerii aglomerației într-unul dintre cele mai circulate noduri rutiere din Sectorul 1.

Pe DN1, însă, restricțiile vor continua. Lucrările din zona Fântâna Miorița și la accesurile stației Ion I.C. Brătianu vor menține traficul îngreunat cel puțin până în primăvara anului 2027.

Calendarul principalelor lucrări

Raportul prevede finalizarea mai multor stații pe parcursul anului 2027:

Stația Ion I.C. Brătianu – 27 martie 2027;

Stația Piața Montreal – 28 mai 2027;

Stația Gara Băneasa – 16 iunie 2027;

Stația Aeroport Otopeni – 22 iunie 2027;

Stația 1 Mai – 12 iulie 2027;

Stația Tokyo – 22 octombrie 2027, termen care poate suferi noi modificări dacă vor continua întârzierile la forarea tunelurilor.

Cele mai complexe lucrări rămân însă la stațiile Washington și Paris, programate pentru începutul și, respectiv, primăvara anului 2028, în timp ce ultima deviere majoră de trafic va fi ridicată în zona stației Bruxelles, odată cu încheierea proiectului.

Există și zone fără restricții

Nu toate tronsoanele magistralei afectează circulația la suprafață. Potrivit raportului, între stațiile Pajura și Expoziției, precum și pe segmentul Ion I.C. Brătianu – Aeroport Otopeni, lucrările se desfășoară fără devieri de trafic.

Magistrala 6 a intrat în execuție în decembrie 2023 și reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din București. Investiția depășește 10,45 miliarde de lei, fiind finanțată din fonduri europene prin PNRR și Programul Transport 2021–2027, un împrumut acordat de Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională (JICA) și bani de la bugetul de stat.

Noua linie de metrou va avea o lungime de 14,2 kilometri și 12 stații, urmând să asigure legătura directă dintre stația 1 Mai și Aeroportul Internațional Henri Coandă.