Ce se întâmplă cu metroul dacă se adâncește criza energetică. Radu Miruță: „Este în vârful priorităților”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, care asigură și atribuțiile de ministru al Transporturilor, a declarat că nu există în prezent propuneri privind reducerea activității Metrorex pentru scăderea consumului de energie, în contextul crizei energetice.

Miruță a subliniat că, deși este necesar un efort general pentru reducerea consumului, transportul cu metroul reprezintă un serviciu esențial pentru București și trebuie să rămână printre prioritățile autorităților.

„Nu am primit vreo propunere privind reducerea activităţii la metrou. Evident că trebuie cu toţii să facem un efort, însă acest efort este secvenţial. Transportul cu metroul şi beneficiile pentru traficul din Bucureşti şi pentru cetăţeni este în vârful priorităţilor. Reducerea consumului ar trebui să înceapă cu elemente care se află în partea inferioară a acestei liste de priorităţi”, a declarat Radu Miruță.

Metrorex: Circulația trenurilor se desfășoară normal

Precizările ministrului vin după apariția unor informații în spațiul public privind o posibilă reducere a numărului de trenuri aflate în circulație, potrivit News.ro.

Metrorex a transmis luni că programul de circulație nu a fost modificat.

„Ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la o presupusă reducere a numărului de trenuri aflate în circulaţie, Metrorex informează că, la acest moment, circulaţia trenurilor de metrou se desfăşoară conform programului de circulaţie aprobat”, a transmis compania.

Guvernul pregătește măsuri de rezervă pentru marii consumatori

Precizările au fost făcute în contextul anunțului făcut de premierul Ilie Bolojan, potrivit căruia Guvernul va adopta în perioada următoare o hotărâre care va permite notificarea marilor consumatori de energie cu 24 de ore înainte de stabilirea unui consum maxim, în funcție de specificul activității și tehnologia utilizată.

Premierul a precizat că măsura este una de rezervă și ar urma să fie folosită doar dacă situația energetică va impune intervenții coordonate din partea autorităților. Astfel, în prezent, nu există decizii privind limitarea activității metroului, iar circulația trenurilor se desfășoară conform programului obișnuit.