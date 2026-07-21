Foto După inundații și ploșnițe, angajații Metrorex au găsit un șarpe într-un tunel de la metrou

După ploșnițe și inundații, Metrorex se confruntă cu o nouă problemă. Un șarpe a fost filmat pe tunel între două stații de metrou foarte circulate.

Reptila a fost observată și filmată de angajații Metrorex între stațiile Mihai Bravu și Timpuri Noi. Medicii veterinari spun, însă, că această specie de șarpe este inofensivă și nu există motive reale de panică.

„Este vorba de specia natrix tessellata, sau șarpele de apă. Este un șarpe total inofensiv, ba chiar se sperie de oameni. Se hrănesc cu broaște, sau pește. Toți șerpii din țara noastră sunt specii protejate. Ca atare, Jandarmeria trebuie chemată când mai sunt văzuți acești șerpi, care trebuie capturați și duși la apă”, a declarat doctorul Ovidiu Roșu, medic veterinar Visul Luanei, pentru Gândul.

Oamenii sunt de părere că, cel mai probabil, șarpele de la metrou a ajuns în subteran din apele Dâmboviței, râu care trece pe la Timpuri Noi și foarte aproape de Mihai Bravu.

Aceasta nu este prima problemă cu care Metrorex se confruntă în ultimele luni. Amintim că la începutul lunii iulie, o angajată a acestei companii a ajuns internată în stare gravă și a fost intubată după ce ar fi fost infectată cu o bacterie în timpul intervenției la inundația produsă cu o săptămână în urmă la stația de metrou Piața Victoriei 2.

De asemenea, în luna iunie, angajații Metrorex au tras un semnal de alarmă cu privire la o invazie de ploșnițe care au pătruns în dormitoarele mecanicilor de locomotivă. De teama lor, mecanicii începuseră să își aducă saltele de acasă și să se refugieze într-o sală destinată cursurilor.