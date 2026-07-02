Circulația metroului revine la normal la Piața Victoriei, după ce pompierii au scos 7 milioane de litri de apă din stație

Circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 1 a fost reluată în condiții normale joi dimineață, inclusiv în stația Piața Victoriei 2, după ce aceasta fusese închisă din cauza infiltrațiilor masive de apă provocate de ploile abundente.

Potrivit Metrorex, circulația a fost reluată începând cu ora 6:30.

„Circulaţia trenurilor de metrou pe Magistrala 1 a fost reluată în condiţii normale, inclusiv în staţia Piaţa Victoriei 2, începând cu ora 6:30”, a transmis compania, printr-un comunicat.

Reprezentanții Metrorex au mulțumit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF), companiei Apa Nova și Ministerului Apărării Naționale pentru sprijinul acordat în remedierea situației, precum și călătorilor pentru înțelegerea manifestată pe durata intervenției.

Nu mai puțin de 7 milioane de litri de apă au scos salvatorii în 28 de ore de la metrou.

Stația Piața Victoriei 2 a fost închisă miercuri dimineață, după ce precipitațiile abundente din noaptea de marți spre miercuri au provocat infiltrații masive de apă la nivelul căii de rulare, ceea ce a impus suspendarea circulației în zonă până la finalizarea lucrărilor de intervenție.