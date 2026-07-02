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Circulația metroului revine la normal la Piața Victoriei, după ce pompierii au scos 7 milioane de litri de apă din stație

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Circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 1 a fost reluată în condiții normale joi dimineață, inclusiv în stația Piața Victoriei 2, după ce aceasta fusese închisă din cauza infiltrațiilor masive de apă provocate de ploile abundente.

FOTO: Facebook / Metrorex
FOTO: Facebook / Metrorex

Potrivit Metrorex, circulația a fost reluată începând cu ora 6:30.

„Circulaţia trenurilor de metrou pe Magistrala 1 a fost reluată în condiţii normale, inclusiv în staţia Piaţa Victoriei 2, începând cu ora 6:30”, a transmis compania, printr-un comunicat.

Reprezentanții Metrorex au mulțumit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF), companiei Apa Nova și Ministerului Apărării Naționale pentru sprijinul acordat în remedierea situației, precum și călătorilor pentru înțelegerea manifestată pe durata intervenției.

Nu mai puțin de 7 milioane de litri de apă au scos salvatorii în 28 de ore de la metrou.

Stația Piața Victoriei 2 a fost închisă miercuri dimineață, după ce precipitațiile abundente din noaptea de marți spre miercuri au provocat infiltrații masive de apă la nivelul căii de rulare, ceea ce a impus suspendarea circulației în zonă până la finalizarea lucrărilor de intervenție.

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