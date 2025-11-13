Ciucu: „Vorbim atât de mult de Nicuşor Dan în această campanie, de ni s-a luat”

Întrebat dacă favoritul preşedintelui Nicuşor Dan este Cătălin Drulă sau Daniel Băluţă, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat că șeful statului „a fost atât de prezent în campania aceasta”, încât „nu ne putem face auziţi unii pe alţii”.

Nu am de unde să ştiu, nu am vorbit cu domnul preşedinte. Vorbim atât de mult de domnul preşedinte Nicuşor Dan în această campanie, de ni s-a luat, vă zic sincer. A fost atât de prezent în campania aceasta, nu ne putem face auziţi unii pe alţii, de prezenţa domnului Nicuşor Dan.

Ciucu a precizat, că el vrea să fie ales pentru ceea ce propune şi pentru relaţia sa directă cu bucureştenii, cu cetăţenii oraşului, nu că l-a recomandat altcineva.

„Preşedintele partidului meu, cel care m-a rugat ca să candidez, domnul Bolojan, oricând poate să iasă cu mine pe stradă, nu îl opreşte Constituţia şi nici nimic. Are o foarte bună cotă de încredere Ilie Bolojan în Bucureşti. Pe măsurătorile noastre, era chiar un pic mai sus decât domnul Dan, adică cu 0,5%. (..) Vreau să fiu ales pentru ceea ce sunt eu consacrat deja, ca administrator în oraş şi nu pentru că mă recomandă cineva.

Şi nu e o chestiune de mândrie, dar e o chestiune de responsabilitate. Pentru că, hai să zic că nu performez. Păi ce fac după aia? Îl arăt pe Bolojan, că el m-a pus. Sau Nicuşor, dar el m-a pus. Cine dă seama în faţa oamenilor? Candidatul sau cel care recomandă? Şi atunci prefer această campanie mai decentă (..) într-o limită mult mai atenuată, în care propria mea personalitate se poate vedea”, a subliniat Ciucu la Europa FM.

„Ştiu că am mai puţini bani şi mai puţină forţă decât domnul Băluţă, dar totuşi cred că o să câştig şi oamenii vor face diferenţa”, a mai spus candidatul PNL despre şansele sale în alegerile din Capitală.